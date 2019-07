UTA ratificó el paro de colectivos para el viernes que afecta a las provincias

Fracaso en las negociaciones

El reclamo

. Al paro que desde el sábado dejó a los tucumanos sin colectivos para moverse por la ciudad, este viernes se plegaría el resto del interior y la provincia de Buenos Aires. Así lo anunció laPor su parte, el representante de UTA Entre Ríos,, aclaró en un breve contacto con este medio.Esta medida de fuerza se da luego de que el gremio fracasara en susEn un comunicado la entidad refirió que "no se encontró siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país"."Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios, no solamenteque ignoran y no se hacen eco del planteo sindical", expresó Roberto Fernández, titular de la UTA, en una charla con Cadena 3.. Según detalló Fernández, el acuerdo cerrado en CABA determina un salario básico de $41 mil hasta el mes de agosto, que luego subirá a $45 mil.Ante la negativa de. "Los empresarios hablan que los gobiernos provinciales no le dan subsidio. Es un tema que tienen que arreglar entre ellos. Nosotros queremos cobrar lo acordado", refirió el gremialista.