De cara a las PASO, comenzó la campaña política en los medios

De esta manera, las diez fórmulas que se presentarán en las primarias ya están habilitadas para publicar sus mensajes proselitistas en los medios de comunicación.



El frente oficialista Juntos por el Cambio emitió un video de campaña en el cual destaca la realización de obras públicas durante esta gestión y con el presidente Mauricio Macri como única figura política que aparece en imagen.



Por su parte, el Frente de Todos difundió un spot que lo tiene a Alberto Fernández como principal protagonista, mostrándolo en situaciones cotidianas como paseando a su perro o dando clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, aparece en un momento del corto junto al ex jefe de Gabinete, quien explica que es "muy conciliador", pero asegura que "cuando es necesario", sabe "poner las cosas en su lugar".



En tanto, la alianza Consenso Federal, que postula como candidatos a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, presentó un video en el que se posicionan como la tercera alternativa y cuestionan tanto al actual como al anterior Gobierno.



"¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir?", pregunta una voz en off, mientras en la pantalla aparecen Cristina Kirchner y Mauricio Macri, respectivamente.



El resto de los partidos políticos también presentó sus propias campañas electorales, la mayoría de ellos haciendo hincapié en los problemas económicos que enfrenta actualmente la Argentina.



Por otra parte, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, destacó que este año las elecciones nacionales "van a tener por primera vez debate presidencial obligatorio" y "el voto de los argentinos en el exterior por correo", en ambos casos para las generales del 27 de octubre.



En declaraciones radiales, el funcionario también aclaró que "al candidato que no va al debate se le quitan los espacios en televisión".



"Hay dos fondos públicos, para permitir una elección más equitativa. Uno es para la impresión de boletas de las fuerzas políticas; y el otro es el fondo de campaña, recursos que se destinan para que los partidos puedan afrontar las campañas. Es de un monto de 600 millones de pesos", finalizó.