Presentaron una guía feminista para erradicar la violencia de género del Tango

El protocolo no es un documento fundacional, punitivo o restrictivo. Fue concebido como una guía de propuestas, una carta de advertencia y prevención, una transcripción de consejos desde una óptica feminista para acompañar la transformación cultural de las milongas y del tango. Busca convertirse en un testimonio flexible, sujeto a autocríticas y revisiones periódicas. Lo firma el Movimiento Feminista del Tango (MFT), una organización colectiva horizontal, que surgió en 2018 con el propósito de "gestionar herramientas y acciones tendientes a lograr efectivamente la igualdad entre todes les integrantes de la comunidad tanguera", según reza e el documento fundacional.. El colectivo se nutre de bailarinas, profesoras, cantantes, músicos y milongueras de ley, nuevas y legendarias, que percibieron en las pistas escenas inconsistentes con sus perspectivas feministas.. La tradición milonguera supone un juego de roles en el que la mujer se sienta a esperar el "cabeceo" de quien tiene la facultad de invitarla a bailar.. El MFT integró una acción común en la vigilia por la media sanción en diputados de la ley de aborto legal, participó en las movilizaciones por #NiUnaMenos y marchó al Congreso el Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres y Disidencia.Zeliz definió al tango como "machista". Su deseo es que el baile deje de ser una doctrina coordinada por el hombre y se convierta en un diálogo con equivalencias. La propuesta no asume un carácter transformador, sino reivindicador del cambio de paradigma. Dijo la socióloga: "y acompañar un cambio que ya se está dando en algunas milongas"."Surgió porque nos empezamos a juntar con el movimiento un montón de mujeres que sentíamos incomodidades con cosas que pasan en la milonga y tiene que ver con situaciones de violencia", explicó la socióloga que: "Hemos tomado contacto de amedrentamiento en una milonga, hemos sabido de varios casos de violencia de género en los que no se le avisa al organizador y que, incluso, si se lo hubieran planteado, tampoco habría sabido cómo intervenir".y que la persona que haya cometido el episodio sea quien se retire del salón y no la mujer que se sintió incómoda. Apunta hacia un tango más inclusivo, en el que todas las personas puedan sentirse confortables, en el que no se fomenten los roles activos y pasivos, donde no haya rigidez. Lo que proponemos es una milonga más moderna", sintetizó Zeliz.. Pueden intervenir para expulsar a un hombre de la pista porque aprovechó el baile para tocar o abrazar "de más", para promover la inclusión de mujeres músicas y cantantes en las orquestas y hasta para decidir qué canciones pasar. "Hay muchos temas que ya no se suelen escuchar por su fuerte mensaje machista.", entendió Zeliz.para resolver circunstancias donde aparezcan la violencia, el acoso o la incomodidad", según la promoción del movimiento. El fin es construir un instrumento que colabore en la erradicación de la violencia de género en las milongas. Fuente: (Infobae).-