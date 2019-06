Sergio Urribarri no integrará la lista del Justicialismo: Los motivos

Los motivos

El actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Daniel Urribarri, no integrará la lista de candidatos a legisladores del Frente de Todos. La decisión del dos veces gobernador de la provincia de no formar parte de la oferta electoral que presentarán el peronismo y sus aliados para las elecciones nacionales, fue tomada para favorecer el armado interno, publicóUrribarri, cuyo nombre era uno de los que estaba en danza para ocupar la candidatura a senador nacional, tomó la decisión de apartarse a última hora de la tarde, primeras horas de la noche de este sábado 22, fecha tope para la presentación de las listas que competirán en las primarias de agosto y luego en las generales de octubre.La definición del ex gobernador se dio en un contexto de fuertes disputas internas en el justicialismo provincial por algunos de los cuatro lugares expectantes en las listas: dos en la categoría senador y dos en la de diputados, que deben corresponder a varones y mujeres en partes iguales.La determinación del presidente de la Cámara se ajustó a la necesidad de descomprimir esta situación a fin de que el Frente de Todos, constituido por el Partido Justicialista y una decena de partidos aliados, pueda integrar una lista de unidad de cara a las primarias y no haya internas, indicaron las fuentes consultadas por