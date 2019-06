Moyano: Macri quiere "que no haya sindicatos para avanzar en la reforma laboral"

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó hoy que el presidente Mauricio Macri "pretende que no haya sindicatos para avanzar" con una reforma laboral pero sostuvo que "tiene fecha de vencimiento en octubre", en respuesta a las críticas del mandatario hacia él y su padre, Hugo Moyano.



Luego de que el jefe de Estado hablara durante el acto por el Día de la Bandera de "la patota del transporte" y le apuntara directamente a los Moyano, el dirigente gremial expresó: "Me extraña que con todos los problemas que tiene el país se ocupe de dar clases de dirigencia gremial".

En declaraciones a La990, el referente del gremio de Camioneros vinculó las críticas del Presidente con el objetivo de llevar adelante una reforma laboral y consideró que "pretende que no haya sindicatos, ni convenios colectivos de trabajo para que puedan avanzar con un sistema laboral como el de Brasil".



"No perdona el Presidente que fue nuestra organización la que frenó el avance de la reforma laboral", aseguró Moyano, quien al mismo tiempo sostuvo que "tiene fecha de vencimiento este modelo económico, que es en octubre".

Además, consideró que el mandatario "sueña con un país de mano de obra barata, de países asiáticos, y con destruir el poder adquisitivo de la Argentina", tras lo cual agregó: "Se equivoca porque acá hay muchos Moyano, muchos dirigentes trabajadores dispuestos a defender los convenios colectivos de trabajo".