"Tantos obstáculos y dificultades se vencerían si hubiera interés por la Patria"

El intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, en el marco del acto central en la provincia por el Día de la Bandera exaltó la figura del general Manuel Belgrano. En ese marco, inició su discurso señalando que al asumir como presidente municipal se puso como tarea "rescatar todos los valores simbólicos y patrióticos que nos identifican como argentinos y debemos reivindicar cada día con nuestro accionar. Por eso "vestimos nuestra casa de celeste y blanco para honrar a nuestro padre, prócer y guía".Durante la celebración, transmitida en vivo por, resaltó que "para hablar de Manuel Belgrano hay que hablar de esfuerzo, generosidad, de amor por la educación, de modestia, de honestidad, de sinceridad, de defensa de la libertad, de libertad civil, política, de expresión y de los derechos del hombre"."Don Manuel, aquí estamos su hijos celebrando y honrando sus proezas. Haciendo honor a sus palabras. Una de las que siempre decía era: "Me hierve la sangre al observar tantos obstáculos y dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria". A eso lo construimos entre todos, día a día trabajando, estudiando y entre todos los ciudadanos", enfatizó Davico.Y continuó: "Con esta misma preocupación estamos aquí y por eso me permito proponer que empecemos a rememorar en nuestro municipio como aquel que nos corona con su nombre. Que Pueblo Belgrano sea la casa de Manuel Belgrano".Remarcó que "no son los momentos de ayer tan diferentes a los que estamos pasando hoy, con una Patria horadada, fragmentada y débil, producto de nuestras rencillas y peleas internas. Nuestro General no dudó en condenar estas situaciones. Advirtió, cuando nadie le daba importancia, que la educación era la llave para el futuro y progreso de estos pueblos. Sacarlos de la ignorancia para que pudieran vencer la pobreza y defenderse del nepotismo"."Este llamado es el de nuestros padres que nos han legado esta tierra tan próspera que debe recuperar la memoria al ver ondear la celeste y blanca en los lugares más recónditos de nuestra bendita Argentina", refirió."Es imprescindible que rememoremos que el camino hacia la unión y la libertad que debemos transitar los argentinos será más sencillo si aprendemos su prédica y la aprendemos", dijo Davico. Y citó palabras de Belgrano: "Nadie me separará de los principios que adopté cuando decidí buscar la libertad de la Patria amada. Este es sólo mi objeto. No las glorias, no los honores, no los empleos y no los intereses".