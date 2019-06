Varisco: "Habrá una transición ordenada como corresponde"

En el marco del acto por el Día de la Bandera, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, confirmó aque iniciaron las comunicaciones con el equipo del jefe comunal electo Adán Bahl. "No es cierto que no hayamos respondido. Ya nos pusimos en contacto y habrá una transición ordenada como corresponde".Interrogado sobre la posibilidad de que integre la lista de candidatos para legislador nacional, expresó: "No hay nada todavía. Queda poco tiempo, tres días, pero mucho se va a charlar del tema", completó.Acerca de lo que significa esta jornada, Varisco manifestó: "La bandera fue un acto de desobediencia de Belgrano ante un gobierno nacional que no quería avanzar en la soberanía. Fue el primer gesto de independencia, más allá del valor de Belgrano como general".