Aseguran que Massa será primer candidato a diputado en el Frente de Todos

El líder renovador, Sergio Massa, encabezará la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por el distrito provincia de Buenos Aires en las elecciones generales de octubre, decisión que se adoptó en consenso con el kirchnerismo tras las negociaciones que mantuvieron durante los últimos días.



El mismo liderará la lista de legisladores nacionales en la boleta de que lleva la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.



Massa estuvo trabajando en sus oficinas de Tigre hasta las 22:00 de este lunes feriado y mantuvo reuniones con sus colaboradores, mientras que el fin de semana estuvo dedicado a su vida familiar por la celebración de la confirmación de su hija.



De esta manera, la boleta a gobernación será Axel Kicillof- Verónica Magario, y Massa estará al tope de la diputados.



En el marco de las negociaciones, diputados nacionales de La Cámpora Máximo Kirchner y "Wado" de Pedro le ofrecieron la presidencia de la Cámara baja, pero como condición le exigieron al ex intendente de Tigre que desista de competir en las PASO contra la fórmula ya confirmada del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



Consideran que existe un riesgo fehaciente de que la división de los votos entre Fernández y Massa en las primarias coloque a Mauricio Macri como el precandidato más votado de manera individual -independientemente de que en su conjunto el frente opositor acumule mayor caudal de votos- y eso le permita al Gobierno propagar a la opinión pública la sensación de un triunfo oficialista.



"Está todo cocinado para que Sergio (Massa) encabece la lista de diputados", reconocieron a NA fuentes cercanas al armado del Frente de Todos.



Ya lo había adelantado el diputado nacional Felipe Solá, un ex integrante del Frente Renovador que saltó del barco massista cuando el tigrense se embarcaba en la construcción de la fallida experiencia de Alternativa Federal.



El ex gobernador bonaerense, que estrechó vínculos con Fernández y tendrá un alto perfil durante la campaña en la provincia de Buenos Aires, señaló en diálogo con radio Continental que Massa "está entre dos situaciones" pero "más cerca de una que de otra".



"Creo que va a encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la estira y la estira", sostuvo.



Antes de dar el sí a la candidatura a diputado, Massa quiere asegurarse los mejores términos del trato y eso incluye recuperar el control de su patria chica, Tigre, donde impulsa a su esposa Malena Galmarini como candidata a intendenta.



El escollo que allí se presenta es que el actual jefe comunal, Julio Zamora, que meses atrás le soltó la mano para volver al PJ, no tiene intenciones de deponer su proyecto de reelección.



En el resto de los puntos del acuerdo, parecerá no haber conflictos: comprende tres lugares "entrables" para el Frente Renovador dentro de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y que en los distritos donde gobierna el massismo, Unidad Ciudadana y el PJ no presenten competencia interna.(NA)