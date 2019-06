Massa se define: insistirá con "amplia" coalición opositora

Por estas horas Sergio Massa se apresta a insistir con una afirmación que lo volverá a poner en la vereda de enfrente de Mauricio Macri. Es que el tigrense volverá a expresar la "necesidad" de conformar una coalición opositora lo más amplia posible y al mismo tiempo instará a aglutinar a los dirigentes alrededor de varios puntos programáticos.



Se espera que, a través de las redes sociales, el líder del Frente Renovador se desmarque de las versiones que la ubican negociando con Cambiemos a nivel de la provincia de Buenos Aires, y asegure que el objetivo que persigue es generar una alternativa que le ponga límites a las ambiciones reeleccionistas de Macri.



El silencio de Massa abrió una serie de especulaciones, sobre todo luego de que María Eugenia Vidal decidió salir a negociar con la oposición la opción de ir colgada en la boleta de otros partidos para aumentar sus chances de reelección en la provincia de Buenos Aires.



La definición de Massa será a medias porque no contendrá nombres propios o de espacios políticos. Con el 12 de junio como fecha límite para presentar las alianzas electorales, el tigrense mantiene la ambivalencia a la espera de conseguir la mejor opción de cara a las elecciones.



Las conversaciones más fluidas de Massa son con el candidato a presidente Alberto Fernández. El jueves, al ser dado de alta del Sanatorio Otamendi, Fernández sostuvo que "de 1 a 10, la chance de sumar a Massa está en 5 puntos", aunque sostuvo que desde el punto personal el deseo de sumarlo está en "10 puntos".



Durante una charla con radio La Red, Fernández sostuvo que "me imagino a Massa activo y cerca nuestro; cualquier lugar que ocupe o no en la campaña va a ser valioso; pero es una decisión de él. Yo quiero sumarlo".



El coqueteo público y mutuo entre Massa y Fernández, parece reflejar la buena relación que hay entre ambos y el convencimiento que tienen de conseguir ampliar el frente opositor para llegar a las elecciones con las posibilidades ciertas de destronar a Macri.



El Frente Patriótico que lleva a Alberto Fernández y a Cristina de Kirchner, ya tiene más de 15 partidos anotados y ha sumado a dirigentes otrora críticas de la expresidente como Fernando "Pino" Solanas y Victoria Donda.



En el entorno de Fernández confían en que finalmente "Sergio se va a sumar". Según creen en el búnker del peronismo, el pragmatismo para derrotar a Macri y la coincidencia sobre las políticas a implementar a partir del próximo 10 de diciembre, pondrán a Massa en las mismas huestes.



