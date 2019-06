Paraná es sede del VIII Simposio Interdisciplinario en Cuidados Críticos

Organizado por la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva (SETI), con el auspicio de su par a nivel nacional y el Ministerio de Salud de Entre Ríos, se desarrolla en Paraná el VIII Simposio Interdisciplinario en Cuidados Críticos. El hotel Howard Johnson Mayorazgo de la capital provincial es el escenario que congrega a los más de 600 profesionales inscriptos para asistir a alguna de las 64 presentaciones y cuatro talleres programados a lo largo de tres jornadas. En oportunidad de hacer la apertura formal de la actividad, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, suscribió un convenio de cooperación con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) para fortalecer la formación de los especialistas en medicina crítica.



En sus palabras de apertura, la ministra Velázquez recordó: "Cuando los referentes de la SETI acudieron al Ministerio para interiorizarnos del desarrollo de este simposio internacional en nuestra provincia, no dudamos en acompañar y declararlo de interés, brindando todo nuestro apoyo institucional".



La funcionaria destacó que el encuentro aporta un importante valor agregado para la provincia, "en primera instancia porque el valioso recurso humano participa de la actividad forma parte de nuestros sistemas público y privado".



Velázquez indicó que Salud y la SETI comparten el compromiso por la atención segura, humanizada y solidaria del paciente. En este sentido manifestó: "Desde nuestro rol como Estado estamos convencidos de que el rigor técnico, científico y de investigación son principios rectores de las políticas públicas"; y añadió: "Compartimos con esta sociedad científica los valores que la distinguen, no sólo en la búsqueda de conocimiento, en la formación profesional, especializada, continua y actualizada, sino también por el enfoque sistémico de la medicina crítica e interdisciplinaria de las distintas profesiones intensivistas".



Finalmente, la titular de la cartera sanitaria señaló que la transición demográfica y socio-epidemiológica que está atravesando el sistema sanitario hace que la presencia de las enfermedades críticas revalorice las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto "es esencial el fortalecimiento conjunto entre los Estados provinciales, garantes de las políticas públicas, las sociedades científicas y las organizaciones intermedias, para construir una red integrada de servicios de salud que permita recuperar este valor ético y humano de la salud", completó Velázquez.



Por su parte el presidente de la SETI, Guillermo Grieve, manifestó: "Tuvimos más de 600 inscriptos para asistir, que era lo programado, sabiendo que además en general se registran cerca de 100 más entre el jueves a la tarde y el viernes a la mañana de gente que viaja". El referente advirtió que se trata de uno de los simposios de mayor concurrencia del interior del país, y "esto es importante porque todos los servicios de la provincia, las 26 unidades tanto públicas como privadas, están representadas por sus jefes, quienes se llevan los mismos protocolos y de este modo cambian la manera de trabajar en la sala".



Grieve agregó que por primera vez la SETI representa y dirige a la Región Litoral dentro de la Sociedad Argentina, abarcando las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, "y eso es muy importante porque se extiende a todas estas provincias", señaló el profesional.

Por último el referente destacó el enfoque desde la interdisciplina: "Creo que eso es muy importante, es el único simposio donde están los médicos junto a los enfermeros, los bioquímicos y los kinesiólogos, donde todos preguntan; y creemos firmemente que actuar en equipo es la única manera que puede llevar a trabajar bien sobre la medicina crítica", refirió Grieve. Convenio de cooperación

Además, en la jornada inaugural se suscribió un documento de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y la SATI para la educación, práctica, categorización, control y formación de especialistas en medicina crítica; que contempla no solamente los médicos sino también el personal de enfermería, kinesiología y bioquímica.



En torno al convenio, el presidente de la SATI, José Luis Golubicki, expresó: "Desde hace mucho tiempo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hace docencia y academia para formar los mejores intensivistas de este país y, de esa manera, poder llegar a los ministerios, a las universidades, los colegios médicos, para poder influir en políticas públicas de salud y ayudar a desarrollarlas; en ese marco es el convenio que hoy firmamos, para asistencia docente y académica, y a su vez para planificar proyectos de salud".