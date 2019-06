El Partido Socialista cerró su campaña en Paraná

Con la presencia de candidatos, militantes y simpatizantes del partido, los integrantes de la Lista 50 "Alternativa Progresista" invitaron a los vecinos a "acompañar nuestra propuesta", dijo a, el candidato a intendente, Marcelo Haddad.Culmina la campaña de cara a las elecciones generales de este domingo, "con mucha alegría, mucha militancia, mucho entusiasmo, porque hemos terminado una campaña y hemos logrado instalar en la ciudad, una agenda de temas importantes. Por suerte, el resto de los candidatos, el intendente actual yel vicegobernador, empiezan a hablar del agua, de la planta de tratamiento, de las cloacas, que era una preocupación. Hemos hecho una contribución gigantesca en esta campaña", aseveró Haddad.Conjeturó que con las elecciones del domingo, "va a volver el socialismo, el progresismo al HCD, a la cámara de Diputados"."Quiero pedirle a los vecinos que voten por el futuro, que no voten por el presente ni por el pasado, que lo mejor está por venir, la lista 50 puede dar fe, que toda su campaña ha sido propositiva, con propuestas, esto nos llena de orgullo y satisfacción", destacó además.Por su parte, el candidato a Gobernador por la Lista 50, Hugo Barzola manifestó a Elonce TV: "Lo venimos planteando desde las PASO, tienen que apoyarnos porque planteamos algo serio, un plan a 20 años; otro candidatos lo plantean a cuatro años, ya pasaron cuatro de gobierno"."A cada uno de los vecinos les pedimos que nos den una oportunidad. Que el 10 van a sentir la satisfacción de haber votado por algo, positivamente, y no en contra de alguien o contra algo. Queremos una Entre Ríos, una Paraná, y una Argentina que sea sustentable, con un mejor futuro de bienestar para todos", aseveró.Alejandra Gervasoni, candidata a viceintendenta de Paraná, sostuvo que la campaña se realizó "en desigualdad de condiciones económicas frente al uso que hicieron los otros candidatos del aparato provincial y el municipal", pero que de igual modo "la Lista 50 llegó a todos los barrios y pudo comunicar a los vecinos sus propuestas por una ciudad eficiente y con mejor calidad de vida".Natalia Noacco, candidata a Vicegobernadora por la Lista 50, afirmó: "Esperamos tener la oportunidad de llevar adelante una gestión con transparencia porque es inmoral tocar el dinero de la gente para destinarla a contratos truchos que no se pueden justificar ni a negociados entre amiguismos con sobreprecios que dejan obras inconclusas o mal hechas".Verónica Magni, candidata a Diputada por el Socialismo, también hizo uso de la palabra: "Por más que nos limiten los minutos en los medios de comunicación, por más que no paguen las boletas para brindarle a la ciudadanía las opciones a elegir en esta elección, algo inaudito para cualquier sociedad de avanzada, por más que nos ofrezcan esa disparidad para debilitarnos, nosotros nos fortalecemos en las causas que acompañamos y vamos a defender. Allí encontramos nuestra fuerza".