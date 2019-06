Fumigaciones: La Mesa de Enlace convocó a productores y arrendatarios

Luego de la ratificación que hizo la Justicia entrerriana de la prohibición de fumigaciones cerca de escuelas rurales, el sector rural convoca a "visibilizar la problemática que se genera en el sector agroalimentario".



La Mesa de Enlace Gualeguaychú realizó un llamado dirigido a productores y arrendatarios que se encuentren en cercanías de un establecimiento escolar rural, quienes fueron "afectados" por el fallo de la Justicia entrerriana que dejó firme la prohibición de fumigaciones en distancias de 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos. El comunicado de la Sociedad Rural Gualeguaychú "La Mesa de Enlace Gualeguaychú convoca a todos aquellos productores y arrendatarios que fueron afectados en sus explotaciones productivas por la prohibición de aplicaciones de fitosanitarios que determinó la Justicia entrerriana, tanto en la actividad agrícola como ganadera, a completar un formulario con datos particulares.



Esta información está orientada solamente a los productores que se encuentren en cercanías de un establecimiento escolar rural. En este sentido, se necesita que consignen nombre y apellido; número de partida de Impuesto Inmobiliario Rural y la zona donde se desarrolla su producción.



A tal efecto, deberán concurrir a la sede de la Sociedad Rural Gualeguaychú, sita en Urquiza 881 o bien a la filial Gualeguaychú de Federación Agraria Argentina, ubicada en Chalup 161.



Este documento que contendrá los datos de los productores, ayudará a visibilizar la problemática que se genera en el sector agroalimentario entrerriano y se entregará a las autoridades políticas provinciales como forma de reclamo por el impacto económico de esas parcelas ociosas (dato que alcanza a más de 300 mil hectáreas en el territorio entrerriano).



De la misma manera, se solicitará una quita impositiva total o parcial de esas superficies improductivas a razón de la puesta en vigencia de esta medida judicial.



Desde las distintas entidades asociadas al campo, pedimos la colaboración de los productores para que esta iniciativa tenga el impacto que merece, dadas las consecuencias que trae para miles de personas asociadas a la cadena de producción.



Como actores partícipes entendemos los riesgos de las aplicaciones de fitosanitarios y por eso somos los primeros en condenar aquellas pulverizaciones sin control, es más, adherimos desde el primer momento a las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas promovidas por el Gobierno Nacional.



Por todo ello, no podemos dejar que este nuevo ataque al sector se materialice sin dar nuestras razones y exigir lo que corresponde. No dejemos que una medida de escritorio y sin sustento técnico nos quite el fruto de nuestro trabajo".