Bordet: "Somos un gobierno con políticas públicas de inclusión y desarrollo"

Detalle de obras en el departamento La Paz

"Pusimos en orden la provincia con obras y políticas públicas para lograr desarrollo", sostuvo.En su visita al departamento del norte entrerriano, Bordet estuvo en Alcaraz, Bovril, San Gustavo, La Paz capital, y Santa Elena, donde tomó contacto con vecinos, comerciantes y militantes en cada una de las ciudades.En el marco de una intensa actividad que abarcó varias localidades del departamento La Paz, el gobernador Gustavo Bordet en la ciudad cabecera, recorrió la construcción de la planta potabilizadora de agua donde la provincia invierte 132 millones de pesos. "Pusimos en orden la provincia con obras y políticas públicas para lograr desarrollo", sostuvo.Acompañado por la candidata a vicegobernadora, Laura Stratta, y el candidato a intendente de La Paz, Leonardo Fonseca, Bordet recorrió la construcción de la planta potabilizadora de agua donde la provincia invierte 132 millones de pesos. También recorrió las calles céntricas y habló con los vecinos de la ciudad."Queremos completar la obra que hemos iniciado en esto casi cuatro años para darle a Entre Ríos una infraestructura sólida que permita desarrollar sus enormes potencialidades productivas. Creemos que este es el camino para generar trabajo genuino, y con eso el bienestar que nuestras comunidades tanto anhelan. Acá no hay shocks mágicos, acá hay políticas de Estado, estrategias para el desarrollo y mucho trabajo junto a un gran equipo como el que hemos conformado en el departamento La Paz", sostuvo."Han sido tres años y medio de mucho trabajo, donde pusimos en orden la provincia con obras y políticas públicas que apuntan a darle más bienestar a los vecinos. Logramos sostener la presencia del Estado con herramientas concretas, como es el caso de la construcción de la planta de potabilizadora de agua para La Paz, que se inscribe en un activo plan de agua potable que estamos desarrollando en toda la provincia", expresó junto al candidato a senador, Amílcar René Genre Bert.En ese marco, Bordet recordó que "el agua es el principal alimento que consumimos las personas y contar con ese recurso de manera segura es el primer paso para llevar salud a nuestras ciudades", y destacó "la gran inversión que estamos haciendo desde la provincia para construir y ampliar las plantas potabilizadoras de agua en varias ciudades"."Algunas obras ya están terminadas e inauguradas como el caso de Valle María y Villa Urquiza; estamos avanzado con la de Hernandarias, construyendo la planta de La Paz, ampliando la planta de Concepción del Uruguay, terminamos e inauguramos la ampliación de la planta de Colón y en Concordia se está ejecutando la duplicación de la capacidad de la planta actual", enumeró."A veces es necesario no perder de vista el camino que recorrimos para llegar hasta acá. Estos tres años y medios tuvimos una gestión muy activa en materia de ordenamiento de las cuentas públicas y transparencia en la administración. Eso nos permitió desplegar un programa de obras públicas prioritarias que tienen un doble sentido, porque mejoran la calidad de vida de la gente y además crean puestos de trabajo y generan actividad económica", detalló.En ese sentido Bordet también puso de relieve la ampliación y extensión de la red cloacal de San Gustavo, que se realizó con una inversión de 27,4 millones de pesos, así como también las obras viales y "fundamentalmente el cierre energético del norte entrerriano que viene a saldar una deuda histórica con esta zona de la provincia".El mandatario resaltó en esa línea que la obra "comprende tanto el cierre de la infraestructura eléctrica, así como también la gasífera y la fibra óptica". "Estamos hablando de generar las condiciones necesarias para la instalación de más empresas e industrias que impulsen el desarrollo y la producción. Tenemos que apuntar a un crecimiento equilibrado en toda la provincia aprovechando la gran diversidad productiva que tiene Entre Ríos", remarcó."Cuando asumimos los puertos entrerrianos estaban sin operar. Hoy hemos reactivado los tres principales puertos y estamos haciendo lo mismo con los puertos barcaceros. Estamos exportando al mundo a través de nuestros propios puertos que trabajan de manera coordinada permitiendo a empresas de toda la mesopotamia reducir de manera sensible sus gastos operativos. Además estamos trabajando para darle más tecnología a las terminales portuarias para, por ejemplo, exportar con cadena de frío. Son avances muy significativos que sedimentan un proceso de desarrollo y generación de trabajo sostenido que nos llena de entusiasmo y nos da perspectivas", apuntó.Además, ", y "todo esto sin perder de vista el rol del Estado en tanto motor de las estrategias de desarrollo y promotor del desarrollo y de la justicia social. Sin un Estado eficaz es mucho más difícil crecer como provincia".Por su parte, Stratta resaltó "el cálido recibimiento que sentimos en cada localidad de la provincia. Estos encuentros nos llenan de fuerzas en este tramo final". "Este 9 de junio, queremos ratificar el rumbo en Entre Ríos para que Gustavo Bordet vuelva a ser el gobernador de los entrerrianos y entrerrianas. Él demostró en tiempos difíciles ser un gobernador presente, que puso el cuerpo, que acompañó a los sectores más vulnerables, que generó desarrollo social y humano, que priorizó la contención sociosanitaria y sostuvo la obra pública, que genera trabajo", dijo y añadió: "Al mismo tiempo, necesitamos cambiar el rumbo en ciudades de la provincia, para recuperar la esperanza y tener desarrollo con inclusión social".Realizó un reconocimiento a la convocatoria que hizo el gobernador a las mujeres: "Que lo acompañe en la fórmula no es un reconocimiento a mi persona sino a cada una de las mujeres que trabajan, que se organizan, que se animan, porque las mujeres hoy estamos protagonizando un nuevo tiempo".Finalmente Stratta instó a "llevar con amor y convicción nuestra propuesta a vecinos y vecinas, porque nuestras comunidades nos necesitan para crecer y tener un horizonte de esperanza".El gobierno de la provincia, lleva adelante distintos frentes de obras en todo el departamento La Paz.En Alcaraz Sur, en diciembre de 2018 se llamó a licitación parea obra de Ampliación escuela secundaria Nº 17 Hilario Ascasubi y reparación de la escuela Nº 83 Fuerza Aérea Argentina. En el momento del llamado el presupuesto fue de 3,1 pesos.Por otra parte, en San Gustavo, se hizo la obra de la red cloacal y filtro biológico.En las tareas se incluyen la obra de toma de agua del río Paraná, una estación de bombeo con las correspondientes bombas electromecánicas para su funcionamiento, labores para la impulsión de agua cruda a la planta a través de un acueducto y, por último, la edificación e instalación la planta misma, comprendiendo una subestación transformadora y la red de distribución interna. De modo que, para la segunda etapa quedarían pendientes las acciones para la distribución domiciliaria del servicio.Se avanza actualmente en la construcción de la planta, de tipo tradicional de hormigón armado, además tras el replanteo se modificó la traza y se trabaja en el terreno para su nivelación, paso necesario para luego avanzar, a posteriori, con la instalación de cañerías.Por otro lado, está lista para licitar, la repavimentación total de la ruta 1 desde La Paz a Feliciano y la ruta 2 desde Feliciano hasta Chajarí, Santa Ana inclusive. En tanto que, también está lista para licitar con fondos propios la obra en la ruta 5, que contempla un enripiado sobre la ruta, y el puente sobre el arroyo Feliciano, que cuesta más de 150 millones de pesos.En otro orden, en lo que se refiere a la construcción de viviendas, a través del Programa Primero Tu Casa, en San Gustavo, hay10 viviendas finalizadas y listas para entregar; en Alcaraz Segundo Sur se están construyendo 10 viviendas; en Yeso Oeste, 9 viviendas que se adjudicará en las próximas semanas. Además, en Bovril, 5 viviendas que se adjudicarán en las próximas semanas; en Santa Elena, 16 viviendas que se encuentran en proceso de adjudicación. En tanto que en La Paz, se construirán 20 viviendas, de las cuales ya se abrieron los sobres con las ofertas, que están siendo evaluadas.