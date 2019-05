Bordet instó a dejar de lado el modelo de renta financiera

"Con una nueva matriz energética, un sistema portuario integrado y mejor red vial secundaria y terciaria podemos garantizarle a nuestras Pymes una mejor competitividad en la estructura de costos, lo cual genera mayor rentabilidad y empleo", afirmó el gobernador Gustavo Bordet este jueves en Colón ante jóvenes empresarios.Durante la Jornada de Jóvenes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Aprendiendo a Reinventarse, el gobernador Gustavo Bordet dijo que "esta es forma de seguir generando empleo en los próximos cuatro años, es decir, a partir de políticas públicas"."Esto es lo que está a nuestros alcance, falta lo otro. Las variables macroeconómicas que dependen de Nación, por eso es que necesitamos también un gobierno que entienda que hay que dejar de lado este modelo especulativo y de renta financiera y vayamos a un modelo de producción, trabajo y de empleo que es lo que se necesita para reforzar justamente todas nuestras economías regionales en la provincia"."Si nosotros logramos sintetizar lo que podemos hacer en Entre Ríos con lo que puede hacer un gobierno nacional, que trabaje en sintonía, tenemos un gran futuro en la provincia a pesar de que no serán años fáciles los que vengan", explicó."Entre Ríos tiene una gran ventaja, su diversidad productiva, y de emprendimientos que hace que se generen oportunidades y es lo que hay que preservar", afirmó el gobernador.La 3° Jornada de Jóvenes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Aprendiendo a Reinventarse, en el salón Mora Negra congregó a empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes, para repensar en cómo sobrepasar los obstáculos de la crisis actual y convertirlos en oportunidades.Disertantes de primer nivel se presentaron en la jornada y brindaron experiencias y habilidades prácticas y conceptuales que permitan analizar sobre cómo poner en valor el fracaso y convertirlo en un activo. Constituyó un espacio de reflexión y formación, con el eje puesto en el difícil presente.El gobernador manifestó que "hoy existen problemas estructurales muy grandes, con altas tasas de interés que dificultan la posibilidad de acceder al crédito con un consumo en recesión, con alta inflación, que son variables muy complicadas".Pero, destacó que en ese contexto, "lo importante es que hay que trabajar fuertemente el sector público con sector privado, el estar hoy en Colón participando de las jornadas de la Unión Industrial Joven destaca que hay muchísimos emprendedores, muchos jóvenes que tienen la voluntad de llevar adelante un proyecto".En esa línea, mencionó que "como Estado tenemos que estar sosteniendo estos proyectos a través de créditos que generamos con el Consejo Federal de Inversiones donde hay más de 500 millones de pesos volcados a esos efectos, con programas que tenemos para jóvenes emprendedores". Resaltó además como "interesante ver cómo se va generando innovación y tecnología aplicada a los sistemas de producción".Dijo que "el hecho de poder compartir esta jornada es de mucha utilidad porque uno recepciona cuál es la problemática, cuáles son las impresiones y tratamos entre todos de encontrar el mejor camino para aplicar políticas públicas que redunden en un beneficio que haga que se puedan llevar adelante gestiones desde el sector privado que aseguren un modelo de desarrollo, crecimiento y empleo"."Entre Ríos es una provincia que nació agroexportadora, en sus orígenes como productora de alimentos y con el tiempo ha ido transformando a través de sus cadenas de valor un proceso de industrialización creciente. Hoy en Entre Ríos además se desarrolla la industria metalmecánica, farmacéutica, hay una diversidad industrial que hace que en una provincia que tiene una muy buena distribución demográfica puedan existir en todo el territorio este tipo de emprendimientos. Esa es una gran ventaja, Entre Ríos tiene esa diversidad productiva, de emprendimientos que hace que se generen oportunidades y es lo que hay que preservar, por eso jornadas de este tipo son muy interesantes para tener información y cuando se tiene buena información se toman buenas decisiones", aseguró.Bordet destacó la forma de trabajo, "articulando políticas públicas, entendiendo por políticas públicas aquellas que trascienden gestiones de gobierno. Es tiempo de nuestra provincia y en Argentina, independientemente del color político de implementación de las políticas públicas que nos eviten el tener que ir siempre estar oscilando pendularmente todo el tiempo, y poder tener un camino que nos indique hacia donde avanzamos, un proyecto de provincia y de país, independientemente de quien tenga la posibilidad de gobernar".Por último, felicitó a los presentes por "animarse a apuntalar un proyecto propio, familiar, pero que forma parte de un proyecto colectivo, de provincia, nadie se realiza en una sociedad desde la soledad por eso celebro que podamos estar compartiendo este espacio entre empresas, industria y el Estado desde la responsabilidad que nos toca".En tanto que el titular de la UIER, Leandro Garciandía, valoró: "Hacer política es trabajar, es hacerlo desde donde uno lo sienta, y cada uno tiene la libertad e hacerlo. Pero por eso es importante que pensemos que un país se desarrolla a partir de la industria, que se logren reglas de juego que se puedan pensar a mediano y largo plazo"."Si bien atravesamos situaciones complejas y muy difíciles, con la convicción y la preparación necesaria pueden ser sorteados", afirmó.Finalmente, aseguró que "con las nuevas generaciones veo que tienen claro que tienen que trabajar en equipo. Es increíble la organización de la Unión Industrial de la Argentina que entiende que es mejor si trabajamos de manera mancomunada, sumando esfuerzos, evitando los vedetismos. Eso no funciona en una economía que es cada vez más exigente".En su visita a Colón, el gobernador, junto a la ministra Laura Stratta, firmó convenios, entregó decretos y otorgó aportes para obras de infraestructura educativa, sanitaria y vial.La actividad fue en la Sede Barrial Medalla Milagrosa, y durante el acto se entregaron aportes, y se firmaron el convenio de obra del pavimento de boulevard Ferrari; el contrato de obra de sistematización del arroyo El Brillante, en San José; la entrega del decreto del llamado a licitación de la primera etapa de la obra ampliación y sustitución del edificio de la escuela Normal Superior República Oriental del Uruguay. La inversión para estas obras asciende a 67.159.534 pesos, en tanto los aportes son por 1.200.000 pesos para emprendedores, quienes también recibieron mobiliarios, y para bomberos voluntarios.Bordet definió como "importantes y largamente demandadas" dos obras. Una, la obra de la escuela normal que implica la demolición y la construcción del nuevo establecimiento. Dijo que "no fue una tarea fácil porque es una obra que cuesta 52 millones de pesos, pero que se empezó a trabajar desde hace tiempo ante la necesidad que tiene la institución". Recordó que cuando se obtuvieron los fondos, se comenzó "automáticamente el llamado a licitación. Los fondos están, con lo cual próximamente se dará inicio a la demolición por un lado, que ocasiona un riesgo para los chicos que concurren, y la construcción de la nueva escuela muy merecida", remarcó.Después habló de "los proyectos articulados con el municipio y que tiene que ver con la mejor trama vial de la ciudad. Para ello, se ejecutó y terminó la repavimentación de la calle Urquiza que quedó en inmejorable condiciones. Después definimos una obra que estamos iniciando hoy con esta firma de convenio que diseñó el intendente como estratégica para la ciudad que es la pavimentación de boulevard Ferrari que abarca una arteria muy importante. Será un gran conector vial de la ciudad", agregó.Mencionó luego las obras de saneamiento del arroyo El Doctor y en la zona de El Brillante que se está haciendo en San José. "Se hará la segunda etapa de las cloacas para El Brillante que también es algo que nos habíamos comprometido", anunció."El hecho de trabajar en común con los intendentes y los presidentes de juntas ha sido una constante durante nuestra gestión, y queremos seguir por ese rumbo. Queremos seguir trabajando de la misma manera y poder tener la posibilidad de llegar a muchos más sectores y con muchas más obras que en definitiva redundan en mejor calidad de vida para los vecinos. Este es el camino que hemos trazado y por el cual seguiremos transitando si los entrerrianos nos dan ese voto de confianza", sostuvo.En su discurso, el gobernador dijo que "en toda la provincia se multiplican los jóvenes emprendedores que quieren desarrollar un proyecto" y que para que puedan contar con los recursos necesarios desde el Ministerio de Desarrollo Social se les ofrece "créditos muy blandos, con un año de gracia para pagar y sin interés". "No se da graciosamente, sino que forma parte de un proyecto que se analiza y después se le realiza un seguimiento. También está la posibilidad de generar las redes de comercialización y venta de esos proyectos. Hoy en Montevideo hay una misión comercial donde hay cuatro emprendedores como los que están acá que exportan sus productos y usaron estos créditos como palanca para poder desarrollarlos", acotó.Luego hizo referencia a la crisis en la que está sumido el país, donde "se hace cada vez más difícil conseguir capital de trabajo o acceder a créditos para poder invertir, generar desarrollo y trabajo". "Felicito a los emprendedores que a pesar de estas dificultades no bajan los brazos y aquí hay un gobierno presente para decir que los vamos a esta acompañando y en épocas difíciles es cuando tenemos que sacar más fuerzas gobierno provincial y emprendedores para llevar adelante nuestros objetivos que son comunes", enfatizó.Finalmente, Bordet sostuvo: "Nuestra gestión continuará articulando este tipo de políticas públicas con gobiernos municipales, con juntas de gobierno, pero también con instituciones. Nadie se realiza en una sociedad individualmente, sino que pasa por lo colectivo, en sociedad, cuando unimos esfuerzos, cuando somos solidarios, para poder tener de esa manera una provincia mejor, ciudades mejores, juntas de gobierno mejores y en definitiva comunidades mejores".Acompañaron al gobernador en las actividades, el intendente local, Mariano Rebord; los diputados nacionales Julio Solanas y Marcelo Monfort; la diputada provincial, Miriam Lambert; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; el secretario de Producción, Álvaro Gabás, e intendentes localidades del departamento.Como parte de la visita, Bordet recorrió la zona céntrica de la ciudad para tomar contacto con comerciantes.Se entregó el decreto del llamado a licitación para la sustitución y ampliación de la escuela Normal Superior República Oriental del Uruguay, de Colón demandará una inversión de 32 millones de pesos. Este establecimiento se encuentra en el casco urbano y el nuevo edificio permitirá desempeñar actividades educativas concentradas en un solo lugar dado que en la actualidad se realizan en dos edificios distantes a 18 cuadras entre ellos. Se plantea el nivel inicial completo que incluye cinco salas con sanitarios, dirección, administración, sala y sanitario de docentes, salón de usos múltiples (SUM), depósito, office y portería. Los trabajos comenzarán con la demolición del edificio existente completo. El plazo de ejecución es de 510 días.En tanto, a partir del convenio de pavimento urbano, el gobierno provincial aportará 30 millones de pesos para pavimentar 55 cuadras en Colón, ubicadas en lo que se denomina el Sector C que conecta el pavimento existente con la terminal de ómnibus de la ciudad. De esta manera, se pretende mejorar las condiciones de circulación de una arteria importante de la ciudad, la avenida Urquiza, y completar el asfaltado en frío del Sector B. Con estos trabajos se permitirá reducir costos de mantenimiento que generan las calles de ripio, mejorar la calidad de vida de las zonas y el tránsito.Con recursos provinciales, la Dirección de Hidráulica realizará el alcantarillado del arroyo El Brillante, en San José. La obra está presupuestada en 5.159.534 pesos y el plazo de ejecución es de 120 días corridos. Se prevé finalizar la obra de las defensas de la zona y comprende la ejecución de una alcantarilla en calle 2 de Abril con sus cabezales y baranda de protección que implica una solución estructural a los anegamientos por crecientes y recurrencias pluviales.