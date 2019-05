Paraná es sede del Congreso Educativo de Agmer: Las posturas de Alesso y Baradel

Se realizará en Paraná el IV Congreso Educativo Provincial de Agmer, bajo el lema "Educación Pública como Derecho Social para todos y todas" y cuenta con la participación como expositores de referentes sindicales y pedagógicos del país, registróEntre las temáticas tratadas, Sonia Alesso y Roberto Baradel apuntaron al contexto socio-económico actual que repercute en las escuelas, y el escenario electoral que atraviesa el país.Al respecto, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, apuntó aa la "grave" situación que atraviesan algunas provincias argentinas: "cercenamientos del derecho a huelga, retrocesos en la legislación laboral, ataques a la educación pública, cierre de institutos superiores", enumeró."Preocupación por papás desocupados, aumento de los cupos de leche de los comedores escolares, porque nuestro gremio tiene que salir permanentemente a discutir aumentos de la copa de leche", continuó."Son situaciones de extrema pobreza en los sectores populares, y la escuela es receptora de todas esas situaciones, por eso, da pelea cada uno de nuestros sindicatos de base", sentenció la dirigente nacional.De acuerdo a lo que indicó, tras el diagnóstico que se hará en el Congreso, "se plantearán cuáles son los ejes que se llevarán adelante en el país, unificado como política de CTERA"."Es un plan de acción de diez puntos de CTERA para discutir en todo el país", indicó.En la oportunidad, se le consultó a Alesso cuáles serían las propuestas que los candidatos electorales deberían presentar respecto a Educación."Ningún candidato se expresó sobre el aumento al presupuesto para Educación", advirtió la secretaria general de CTERA. Y en ese sentido, denunció: "Aumentó el pago de la deuda externa y disminuyó el presupuesto educativo, con lo cual, las provincias estamos recibiendo menos de los fondos que peleamos a través de la Ley de Financiamiento".También bregó por "incluir el debate sobre la inclusión educativa, reponer la paritaria nacional docente, donde podamos discutir un piso nacional de dignidad donde ningún maestro este debajo de la línea de pobreza". Además de "la formación docente, la estabilidad y la calidad educativa, a través de un proyecto nacional que rescate el federalismo, los valores regionales que hicieron grande a la educación argentina y latinoamericana".Por su parte, Roberto Baradel, secretario General de Suteba, luego de felicitar a la docencia entrerriana, "porque siempre marcó el camino en la defensa de la educación pública, la pelea para que no se fumigue con agrotóxicos sobre las escuelas, la realización de los congresos educativos y pedagógicos que tienen un prestigio nacional e internacional", a través debregó por "construir una opción mayoritaria en nuestro pueblo, que nos permita vivir en otra Argentina, que no es esta, con endeudamiento y ataques a la escuela pública, quita de derechos laborales y desempleo"."El Estado debe erar para garantizar derechos, no quitarlos", subrayó.