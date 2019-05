Varisco: "Gracias a Gainza he podido tener una visión diferente"

"Lo importante es contribuir para que la ciudad salga adelante"

, en diálogo con, dijo que junto a Gainza, se encuentran caminando juntos, "pertenecemos al mismo espacio, y pretendemos estar un tiempo más. Cambiemos, en esto, tenemos buena vida. No sólo somos nosotros dos, sino que es un colectivo social muy grande, están los sectores sociales y vecinales que nos apoyan, los dirigentes, los candidatos".Al ser consultado el intendente definió que esta es una nueva campaña porque "el cuarto oscuro va a ser diferente, va a haber menos boletas, menos confusión, y tenemos más tiempo para explicitar la propuesta"."El que gana conduce, el que pierde acompaña", resaltaron. "", definió Varisco.A Gainza, "en lo que lo he podido apoyar, lo he ayudado, y he caminado con él. Es un hombre joven que hace política. La política bien entendida es ponerse en el lugar del otro, tender la mano solidaria, no pensar en provecho de uno mismo, Él lo ha demostrado y no es un militante de circunstancia sino de toda la vida". En el mismo sentido, opinó:Eso me permite tener las orejas paradas, escuchar y tener la humildad de pedir ayuda cuando se necesita"., porque el monopolio de la fuerza pública, que es la policía, está en manos del gobernador, pero nosotros estamos. Ayer visitamos la Sala de Monitoreo del municipio que es de primer mundo", puso relevancia el intendente.Al mismo tiempo, Varisco aportó:Nos falta un nuevo Mercado El Charrúa. Nos falta un nuevo Parque Industrial o un terreno aledaño, pero la verdad es que se está dando unos 5000 puestos de trabajo en forma directa. Necesitamos un Parque Tecnológico, hay mucha producción de medicamentos y software para computación. Eso es un tema esencial. El otro extremo es, la ayuda social, que sea progresiva y que le permita a los paranaenses saber que está la mano del Estado en la situaciones más difíciles"."Falta mucho para hacer, y en eso tiene razón el vecino. Hoy estuve en calle Lebensohn, en la seccional octava, y la gente me dijo, `nunca se hizo tanto en esa zona, como ahora y estamos mucho mejor que antes`", manifestó.Asimismo, dijo "en este año, tenemos 400 calles pavimentadas, simplemente con exigirle a los emprendedores que tengan todos los servicios. Me parece que hay un tema en el que hay que avanzar que es en la descentralización que no es tanto física, sino de conectividad, es decir que la gente desde su casa tenga acceso al Estado y esto también es una idea compartida con Emanuel (Gainza)"."Hay áreas como Suministros, que con una sola no alcanza. Tiene que ser en tópicos e incluso para ganar en transparencia que actualmente la tiene, pero que como está, se lentifica mucho el manejo del Estado", acotó el intendente, asegurando también que "la diversificación también debe pasar en los servicios, por la convocatoria a la participación del capital privado".Consultado respecto de su salud, dijo que él está "re bien". Confió que "los varones somos remisos a ir al médico, pero hay que ir, hoy la ciencia médica ha avanzado tanto en el tema del dolor, nada duele. Hay que hacer una vida sana, y esto tiene que ver con dormir. A veces por viajar, se hace desarreglos. En la comida, también hay que cuidarse en no hacer desarreglos".En relación a lo deportivo, aportó: ""."Quitamos las dos tasas municipales en la boleta de la luz", recordó además.Para el intendente, "la ciudad no necesita un estadio único como el de La Plata, lo que necesita Paraná, es ir a un modelo como el del Orfeo en Córdoba, o a uno que sea más grande que el de Unión de Santa Fe, cerrado donde con una buena tecnología, una muy buena arquitectura, para 10 mil personas sentadas, para un recital, una Copa Davis. Creemos que pueda haber una participación pública privada y creemos que puede haber algún esquema en ese sentido".Varisco volvió a reiterar: "".explicó que "este jueves por la tarde estuvimos en la placita de barrio José Hernández poniendo en valor el polideportivo y los juegos de plaza. Participó el equipo de Cambiemos pero también los vecinos. Es una acción que venimos haciendo en distintos lugares de la ciudad y hoy nos tocó replicarla. Uno se pone contento porque los vecinos se involucran y esos espacios luego se cuidan, se ponen en mayor funcionamiento. Ahí conviven con una escuelita barrial deportiva, a la cual una vez les entregamos equipamiento y hoy reforzamos eso".Por otra parte, sobre la campaña, consideró que "".. Destacamos la Campaña Limpia, el Fondo de Jardines Maternales, el financiamiento para escuelitas barriales. Son temas que se ponen para el bien común y los intereses de Paraná y eso fortalece nuestra identidad", agregó.En lo personal, comentó que "".A veces uno gana y el otro pierde, pero lo importante es contribuir para que todo salga adelante", resaltó.Sobre el anuncio del metrobus, explicó que "".El Plan de Movilidad Urbana tiene tres fases y nosotros colaboramos en el diseño, junto con el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio del Interior y la Municipalidad. Hay muchos arquitectos jóvenes de la ciudad que colaboraron en el diagrama. De concretarse a mediano plazo va a cambiar la fisionomía de una parte de la ciudad. Hablamos de Avenida Zanni y hasta llegar al ferrocarril. Son más de 100 mil personas las que se verán beneficiadas y mil obreros directos los que trabajarán en la construcción de infraestructura", expresó.Asimismo, dijo que "además de estar colaborando en la ciudad estoy ayudando en otras localidades, como Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, para que también mejoren su rendimiento.".