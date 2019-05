Trabajadores del IAPV cortaron calle Laprida y reclamaron pases a planta

Pases a planta

Audiencia con Casaretto

Los trabajadores del IAPV realizan reclamos en diferentes sedes del organismo en la provincia. En la capital entrerriana,Los trabajadores solicitaron una audiencia al presidente del organismo, Marcelo Casaretto, pero afirman que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta. Según indicaron a, el blanqueo de un adicional y la actualización de otro que quedó atrasado.Federico Ferreira, delegado de ATE y asesor legal de la Regional Oeste del organismo provincial, contó ade quienes están con Contratos de Obra, que hace muchos años, se vienen desempeñando con responsabilidad y actualmente,", señaló.Por otro lado, Ferreira sostuvo amás digno y para los trabajadores activos, estamos pidiendo que se nos ajuste un adicional que estamos cobrando desde el año 2013, y que pese, a que el costo de la construcción ha aumentado un 720 por ciento, el adicional no ha aumentado y sigue siendo, nominalmente en pesos y al mismo valor", remarcó el trabajador al mencionar algunos de los reclamos.Asimismo, el trabajador del IAPV explicó queLos trabajadores reclaman una mejora de la última oferta salarial presentada por el gobierno provincial, en el marco de la paritaria estatal, que consiste en un 22% de aumento sin cláusula gatillo."Queremos aclarar que la medida de fuerza, no se hace contra el Gobernador o contra el presidente del IAPV, porque la provincia nos ha dado una mano. Lo que pasa que el problema ahora, es como trabajadores", dijo Ferreita a", explicó el trabajador mientras realizaban un corte de calle frente a la sede del organismo en Paraná, más precisamente, en la intersección de calle Laprida y Córdoba.Por otra parte, los trabajadores informaron que a partir del próximo lunes, se mantendrán en estado de asamblea permanente y se reunirán una vez por semana, para no afectar la labor del IAPV y