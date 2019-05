Bordet: "Estamos abocados a la gestión y preocupados por la situación económica"

Economía Congelan el precio de la energía eléctrica en Entre Ríos

El gobernador, Gustavo Bordet, resaltó el resultado electoral del Justicialismo en Santa Fe, pero destacó que más allá del clima electoral que se vive en el país, se encuentra dedicado a gestión en busca de paliar las dificultades que atraviesan los entrerrianos por el contexto económico nacional adverso."Venía hablando con Omar Perotti en los días previos y me manifestaba su optimismo. Esto se tradujo ayer en una muy buena elección que ha hecho el Justicialismo. Sumados los dos candidatos están 11 puntos arriba", expresó el mandatario aEnseguida puso de relieve que "esto ratifica que cuando se priorizan criterios de unidad, trabajando con proyectos para una provincia, se obtienen estos resultados. Me pone muy contento porque Omar es una gran persona con quien tengo muy estrecha vinculación".Interrogado sobre el panorama político nacional, Bordet recalcó: "Estamos abocados a la gestión, resolviendo múltiples problemas para paliar esta situación de crisis. La semana pasada estuvimos con medidas reales y efectivas con los sectores industriales y productivos para preservar las fuentes de trabajo"."Hay que trabajar para garantizar que el usuario no va a recibir más aumentos de sus facturas de luz porque el sueldo no le alcanza por la inflación", expresó.