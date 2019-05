Congelan el precio de la energía eléctrica en Entre Ríos

Preocupado por las variables macroeconómicas, el incremento del dólar y los altos índices de inflación y las tasas de interés, el gobernador Gustavo Bordet acordó con la empresa provincial de energía no hacer efectivos los incrementos previstos en la factura de luz. Será la empresa la que se haga cargo de absorber los incrementos de los costos operativos y de insumos.



"Conocidas las medidas nacionales tomé contacto con el presidente de la Empresa de Energía de Entre Ríos para que no se realicen aumentos y se congelen los que estaban previstos trimestralmente, lo cual fue aprobado por acta del Directorio", afirmó acompañado por el vicegobernador Adán Bahl.



De igual manera, Bordet confirmó: "Hoy firmé el decreto para reducir los costos fijos en un 50 por ciento del sector de arroz, que es una compromiso que habíamos hecho en la Fiesta Nacional del Arroz con los productores y que tenía que ver con empezar a trabajar sobre la reducción de la electricidad, una vez terminada la campaña".



"La misma aplicación se va a hacer para el sector de arándanos que también tiene estacionalidad en el cultivo y estamos abiertos a escuchar a todos los sectores productivos que tengan estacionalidad en su sistema de producción", reafirmó.



"Más allá de los tiempos electorales y del calendario efectivo, tenemos que ponernos de acuerdo en los grandes temas que hoy la Argentina necesita", remarcó el mandatario ante los empresarios entrerrianos.



"De nuestra parte estamos dispuestos a sentarnos con el Presidente y con su equipo todas las veces que sean necesarias, pero sólo se han convocado los gobernadores oficialistas y no quienes hemos ejercido siempre una oposición constructiva", expresó el gobernador.



"Por esto hoy, en esta coyuntura que se presenta muy compleja, entiendo que es más que nunca cuando hay que encontrar fuertes consensos".

En este contexto puso a disposición "el aporte de la gestión para mejorar las condiciones estructurales de la economía en nuestro país".



"Si bien las condiciones macroeconómicas que hoy atraviesa el país hacen dificultoso el camino para planificar y generar políticas de desarrollo a futuro, tenemos que encontrar el camino que en nuestra provincia nos posibilite desarrollar políticas públicas que tiendan a asegurar el crecimiento y sostenimiento de la actividad", planteó el mandatario.



"Vemos con mucha preocupación la situación macroeconómica por la cual pasa nuestro país, y no lo digo con un ánimo de crítica sino como un aporte o un análisis que con todos ustedes conocemos: altas tasas de interés, que hacen inviable el acceso al crédito y a la inversión productiva, una inflación generalizada que sigue creciendo y que desvirtúa toda planificación futura además de castigar fuertemente en el impacto en los precios a los consumidores, que ha provocado por otro lado una fuerte retracción del consumo y un estancamiento de las variables de consumo", esbozó. Consenso Fiscal con los municipios Bordet, por otro lado, recordó que producto de los acuerdos entre las provincias y Nación se firmó el Consenso Fiscal. "Fue histórico. Cedimos las provincias y también cedió la Nación y se hizo con la vocación de fijar un criterio fiscal en todo el país y creo que significó un gran avance", aseguró.



"Es un Consenso Fiscal con el que venimos cumpliendo estrictamente con lo pactado en nuestra provincia. Este año se ha reducido en un 50 por ciento lo que es la Ley 4035 e Impuesto a los Ingresos Brutos, y el año que viene tendremos tasa 0 para ingresos brutos, la Ley 4035 y para Impuesto de Sellos", ratificó.



No obstante, señaló: "Queda pendiente hacer un Consenso en los municipios. Durante muchos años las tasas municipales vienen gravando la industria con una asimetría muy grande a lo que la provincia viene gravando; y nosotros hemos sido muy respetuosos de las autonomías municipales. Y va a resultar interesante a futuro proponer un Consenso fiscal con todos los municipios, porque también entre los municipios hay asimetrías en la aplicación de las tasas. Y creo que tenemos que encontrar un criterio para hacerlo con el mismo espíritu del consenso celebrado con la Nación". Relanzamiento de la Agencia de Inversiones y Exportaciones El gobernador Bordet informó luego que, tomando la iniciativa que le sugirieron en la última reunión que mantuvo con la Uier en Casa de Gobierno, se realizará "el relanzamiento de la Agencia de Exportaciones e Inversiones de Entre Ríos, por lo cual oportunamente los estaremos convocando como parte protagónica de la misma".



En este sentido, el mandatario comentó: "Hemos trabajado en misiones comerciales de la Región Centro, hoy estuve reunido con el secretario General de Consejo Federal de Inversiones, donde le solicité la continuidad para que podamos abordar en conjunto desde la Región Centro, donde este año me toca ejercer la presidencia pro tempore, para poder tener la posibilidad de salir con nuestra oferta exportable al mundo".

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía, Hugo Ballay; y el secretario de Producción, Álvaro Gabás. Compromiso de trabajo en una agenda conjunta El vicegobernador Adán Bahl graficó: "Atravesamos un momento difícil, el impacto de las malas decisiones, en materia económica, del gobierno nacional afecta a miles de argentinos que están perdiendo el trabajo y a los empresarios que tienen que cerrar las puertas de las industrias, viendo como sus emprendimientos se desvanecen frente a la voracidad financiera.



Ante esto, "con el gobernador Bordet ratificamos la decisión de redoblar los esfuerzos para continuar fortaleciendo el modelo de provincia que cuidó el empleo y a los trabajadores, que dialoga con los empresarios y que prioriza las obras que contribuyen al crecimiento económico de manera virtuosa". Y subrayó: "Vamos a continuar trabajando en una agenda conjunta que nos permita cuidar el empleo, generar mano de obra y acompañar el crecimiento de la industria entrerriana". Entre Ríos pujante El titular de la Uier, Leandro Garciandía, destacó del gobernador "su disposición permanente hacia nuestra entidad". En el contexto de crisis y recesión nacional, "nuestros establecimientos industriales de Entre Ríos son parte de este escenario delicado".



En ese marco, solicitó al gobernador que "la provincia de Entre Ríos se sume a la medida adoptada por el gobierno nacional que implica la no aplicación de subas a la energía, acompañando y apoyando el esfuerzo del sector industrial".



Por otro lado, Garciandía recalcó "el importante trabajo durante el último año, que se llevó a cabo para elaborar una propuesta con políticas para la promoción industrial en la provincia que estimulen las inversiones y la concreción de proyectos". En ese sentido, resaltó los avances en la actualización de la ley de prevención y control de contaminación ambiental con definiciones acorde a las realidades; además la fiscalización del revelamiento sobre los parques industriales y el trabajo en infraestructura portuaria, "tema que sin duda requiere un trabajo mancomunado del sector público y privado".



"El fortalecimiento de la institución debe ser el norte que nos guíe para continuar impulsando nuestro trabajo, que nos permita defender el interés colectivo de quienes generamos valor, creamos empleo y aportamos día a día por el desarrollo de la provincia, necesitamos un país y una Entre Ríos pujante, capaz de aprovechar y potenciar todas sus capacidades", completó. Renovación de autoridades en la Uier En la asamblea de la Uier se concretó la renovación parcial de autoridades. De esta forma, a la Comisión Directiva la continuará presidiendo el titular de Saint-Gobain Argentina SA, de Piedras Blancas, Leandro Garciandía; la vicepresidencia 1º está a cargo del titular de Maringa Maderas SA, radicada en Federación, Sergio Corso. El vicepresidente 2 º es el titular el titular del Laboratorios Lafedar SA, de Paraná, Ricardo Guimarey.

El secretario es el titular de la firma diamantina Lácteos Tonutti SRL, Eduardo Tonutti; y el pro-secretario es el presidente de Cartocor SA, de Paraná , Guillermo Fabián Muller. El tesorero es el referente de M.T.H. SRL, de Crespo, Mabel Haberkorn.



El pro tesorero es Augusto Motta, del Grupo Motta, con sede en Racedo. Los vocales son Gabriel Bourdin, de Petropack SA, de Paraná; Jack Roitman, de Molinos Centro SR, en Villaguay; Gonzalo Benvenuto, de Inprocil SA, de Gualeguay; y Alejandro Baggio, de R.P.B SA, en Gualeguaychú.



En tanto, los vocales suplentes son Héctor Alonso, de Coop. Com y Tranf.Arroceros, de Villa Elisa; María Eugenia Hillairet, de Nexo SA, de Paraná; Claudio Lambert, de Lambert Atilio y Lambert Jorge SH; y Carlos Dellizzotti de Molinos San Jose SA, ubicado en María Luisa.



La Comisión Revisora de Cuentas la integran Raúl Vittor, de Carnes del Interior SRL, ubicada en Aldea María Luisa, y Celeste Valenti, de Cremigal SRL, en Gral. Galarza. El miembro suplente de esta Comisión es Oscar Panarotti, de Fama Importadora y Exportadora SA, oriunda de Chajarí. Y los representantes en el Consejo General de la UIA son Gonzalo Benvenuto, Sergio Corso, Ricardo Guimarey y Héctor Motta.