Elecciones: "Contando votos" de cara al 9 de junio

Elecciones 2019: el rompecabezas de las provincias

"Hay que tener cuidado con la campaña sucia"

Javier Aragón, periodista

"Es necesario que en la campaña haya un equilibrio"

Jorge Riani, periodista

"Con las fotos buscan mostrar que tienen poderío y que van a llegar con posibilidades de ganar"

El periodista Nicolás Blanco

"Si manejáramos encuestas, lo que gana es el hambre, la desocupación, la miseria"

El periodista Rubén Almará

"Para la sociedad, las PASO no representan lo mismo que las generales"

La consultora Analía Varela

"No se juega mucho el domingo en Santa Fe"

Coni Cherep, periodista de Santa Fe

"Hay un calendario que se empieza a poner caliente a partir de ahora"

"No me gusta cuando el candidato habla mal y en contra del otro"

La periodista Ana Tepsich

"Por Constitución está establecido que la lista de diputados se elija por distrito único"

la periodista Luz Alcain

"Hay en la provincia una incertidumbre sobre qué va a pasar con el radicalismo"

Mariano Kohan, panelista

"Cambiemos tiene un sello muy complicado a nivel nacional"

Alejandro Abero, locutor

La sensación de que "falta muy poco" para las elecciones generales en la provincia, seguramente se incrementa en el sector político, teniendo en cuenta que ese tiempo entre las PASO y las generales, conlleva además la presión de las cartas echadas sobre la mesa.Salir a la conquista de nuevos votantes se convierte así en prioritario. Y conseguir las voluntades de quienes optaron en primera vuelta por otros candidatos que ya no participan, obliga a una sola cosa al momento del análisis: la especulación.Aun así, la matemática se impone como necesidad a la hora de rearmados, integraciones y nuevas alianzas.Y, si de matemáticas hablamos, 20 mil parece ser las cifras que por estos días se impone como un paraguas sobre las encuestas y números de estos dos espacios políticos mayoritarios. Veinte mil paranaenses optaron por otras alternativas a la de Bahl, dentro del PJ. Y el mismo número, dentro de Cambiemos, optó por otras alternativas a la de Varisco.Así, el actual intendente y el vice gobernador se ven casi obligados a contener los votos de las internas dentro de sus propios espacios.En este contexto, se sabe que el 14% conseguido por el concejal Emanuel Gainza se convirtió en un factor clave.En una reunión con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio en Buenos Aires, Emanuel Gainza sostuvo que el gobierno nacional trabajará para fortalecer los resultados de Cambiemos en la ciudad de Paraná.Y, por su parte... cuáles son las estrategias de Adan Bahl para contener los votos de su interna? Qué tracción puede generarle en esta nueva instancia el hecho de llevar en su boleta al actual Gobernador?Fortalecimientos, rearmados y especulaciones nos separan de las generales provinciales. Quiénes y cuánto parece ser la cuestión. Pero las urnas tendrán la última palabra, y será el próximo 9 de Junio.Mientras la contienda electoral presidencial se dirime en base a especulaciones ciclotímicas que marcan diferentes encuestas sobre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, varias provincias del país ya dieron señal de largada y, los resultados de los primeros metros, trae lecturas que algunas encuestas no tenían dentro de su radar.Así las cosas, lo que parece ser la concreción de realidades políticas para algunas provincias, resulta ser el incremento de incógnitas para algunos sectores del espectro político nacional, con aspiraciones presidenciales.La Pampa, Neuquén, San Juan, Río Negro y Chubut, fueron las primeras en abrir las urnas en este 2019. Y las victorias de esas internas estuvieron dadas mayormente por los frentes de cada provincia, en general vinculados el PJ.Lo mismo ocurrió en Entre Ríos el pasado 14 de abril con un rotundo éxito electoral del Frente Creer Entre Ríos, liderado por el actual gobernador Gustavo Bordet. Resultados que se definirán en las generales del 9 de junio, misma fecha en que tendrán sus generales 3 provincias más: Jujuy, Tucumán y Chubut, además de las PASO en Mendoza.Al tiempo que el justicialismo se entusiasma con la idea de unión para conformar un frente electoral opositor, el oficialismo toma nota de cada resultado provincial, que lo lleva a más incertidumbres que certezas.Y mientras los números de varias encuestan alientan la candidatura de la ex presidente Cristina Kirchner, Macri buscó cohesionar Cambiemos en una reunión con los gobernadores radicales Cornejo, Morales y Valdés.En este marco, los calendarios propios de las provincias siguen adelante y este domingo, por ejemplo, llegará el turno de las PASO en la vecina Santa Fe.Allí, para gobernar la provincia, Antonio Bonfatti será el candidato por el Socialismo, fuerza históricamente importante en esta provincia. El PJ tendrá en su interna por un lado al senador Omar Perotti y, por el otro, a la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa. Y por Cambiemos irá el intendente de la capital, el radical José Corral., manifestó que "Ahora van a tratar de aunar criterios para cambiar las críticas hacia la gobernación de Entre Ríos y hacia el contrincante Bahl"."Es interesante lo que está haciendo Varisco, que es un animal político, sabiendo que quedó atrás de Bahl, de hacer ruido en el peronismo", dijo.Asimismo, indicó que "Una señora denunció al intendente de Lucas González de haber ejercido violencia sobre ella y de tener un hijo fruto de una relación extramatrimonial. Intervino la justicia y lo condenó, según dice la señora, a que se haga cargo del chico. La relación comenzó cuando ella tenía 14 años. Desde fiscalía le consultaron si lo iba a denunciar porque se puede investigar. Si no hay denuncia de lo que dijo no se investiga. El hecho existió pero el problema es la cuestión penal"., señaló que "la foto de Gainza, Varisco y Frigerio tiene más valor hoy que la semana pasada. Se dejó más suelto el discurso de Varisco para manifestar algún tipo de críticas al gobierno nacional, algo que creo que no hubiese podido hacer si antes estaba esta foto."."Si hay una construcción fuera del bipartidismo del que estamos acostumbrados, fue Santa Fe. Fue el gran daño que hizo Cambiemos en el país tempranamente, cuando todavía tenían las encuestas a favor y ganaban. Su gran maldad temprana fue esta", consideró.Asimismo, indicó que "".indicó: "ATratan de que la gente vea que están juntos, para que en la próxima, los vuelvan a votar".La foto del intendente Sergio Varisco, en reunión con el concejal de Cambiemos, Emanuel Gainza, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue motivo de análisis en El Ventilador. "La foto se buscaba, se obtuvo esta, no sé si era lo ideal o no, hay que ver si sirve o no: lo sabremos en junio".Blanco recordó que el 28 de abril "es el plazo para registrar la lista de candidatos proclamados ante el Tribunal Electoral de la provincia y las juntas electorales municipales. Pasaron seis candidatos a gobernador, no sé si llegan los seis. Y el 30 de abril es el plazo para registrar la lista oficializada. Ahora, son las juntas partidarias las que tienen que llevar las listas oficializadas y ahí arranca, el 10 de mayo, la campaña electoral para las elecciones de junio"."Si se repite el resultado de las PASO, habrá 21 diputados para Creer, 13 para Cambiemos.", apuntó el periodista.entendió: "Ninguna elección es igual a la otra. Va a ser distinta a las PASO, l, y van a quedar 11 para repartir, de los cuales Cambiemos se va a quedar con seis o siete, y el radicalismo, con tres"."Estamos en todos los casos, manejando la incertidumbre. No se sabe si Macri va a ser o no candidato.Pero estamos manejando incertidumbres, no estamos ni siquiera manejando una encuesta.", opinó.Según lo establece la Constitución de la provincia de Entre Ríos,resaltó Almará.opinó: "De acá a octubre falta un montón de tiempo, y pueden pasar una multiplicidad de cosas. Las encuestas tienen una validez acotada en el tiempo"."Para la sociedad, las PASO no representan lo mismo que las generales. De hecho, en las PASO hay algunos votos a los partidos más pequeños, quizá por solidaridad y demás, que en las generales, no se da.", destacó."En Santa Fe necesitás mucho más dinero para que te conozcan y te seleccionen. Acá nos quejamos de la boleta sábana, pero allá hay una hoja enorme con cerca de 60 candidatos a diputados. Los candidatos dicen `cuando veas la boleta contá, yo soy el 11, y marcá?, soy el 32", aseveró., indicó que "En su momento el kirchnerismo lo instaló como modo de estigmatizar a Santa Fe. No hay imputación ni sospecha de vinculación del socialismo con el narcotráfico".Se definirá la interna del PJ que va a definir el candidato para enfrentar a Bonfatti, a quien todas las encuestas lo ponen en primer lugar de preferencia", señaló."Lo que aparece en el escenario es que Carrió, con su posterior derrape en Córdoba, terminó generando más ruido y perjuicio que beneficio en Santa Fe. Hay una ventaja del Frente Progresista, una gran gestión de Miguel Lifschitz, mucha obra pública, el acuerdo salarial con cláusula gatillo que le permitió a los empleados cosechar un 40% de aumento casi automático. El socialismo es el principal adversario", resaltó.Asimismo, dijo que ""."Entiendo que el kirchnerismo también juega su partido, Cristina bajó a todos los aspirantes a la gobernación y terminó apoyando a Perotti. Bordet tiene un perfil muy parecido a Perotti, bastante alejado de los modos y discurso de la ex presidenta pero terminó recibiendo el apoyo", manifestó.Santa Fe "".", consideró."En Santa Fe uno supone que un resultado catastrófico, que sería que Cambiemos tenga un porcentaje menor al 15%, lo termina desinflando y va a funcionar el voto útil. Va a jugar mucho el peronismo y antiperonismo, la cantidad de recursos que ponga la nación para conseguir el efecto de una no derrota. En Santa Fe se habla mucho del Plan P, que es despegar un poco a Perotti de Cristina para convertirlo en un candidato más presentable", dijo.Además, indicó que ""."Las candidaturas están en crisis, los partidos políticos también. En ese contexto la boleta única también juega un papel a favor del candidato individual. En Santa Fe los resultados individuales son parte de un proceso partidario", finalizó.destacó: "¿Cómo se gestan estos armados? Se gestan a partir de números. Ahora se salen a buscar los votos de los que lo hicieron en blanco, de los que no fueron a votar".", puso hincapié.Asimismo el conductor refirió: "porque prácticamente va a ir habiendo novedades todos los fines de semana, con las elecciones en el resto de las provincias".opinó: "Los candidatos no son dueños de los votos. Puede haber fuga, capaz que gente que votó a Gainza no lo voten a Varisco, y se vayan con Bahl. Me parece que los partidos, lo primero que van a hacer es evitar la fuga dentro de sus propios espacios"."Yo había dicho que fue sucio como terminó la campaña de las PASO. Comenzó bien. Ojaló que no ocurra esto en la general. No me gusta cuando el candidato habla mal y en contra del otro, a mí me gusta escuchar propuestas", puso relevancia.Para"lEn Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia, donde se apostó más fuerte, hubo derrotas no esperadas. No estuvo Frigerio en esa serie de videítos que mostró Gainza en campaña"."Las declaraciones posteriores a la reunión dan cuenta de una apuesta fuerte, tanto de Gainza como del gobierno nacional, de acompañar la postulación de Varisco. Intentan con estos resultados que tuvieron con Cambiemos en la Costa del Uruguay, retener la ciudad de Paraná, como un bastión importante para Cambiemos", consideró.Respecto a las listas, Alcain detalló: "P: el que gobierna tiene la mayoría"., resaltó que ""."El socialismo santafesino no estaba dispuesto a poner la cara por las medidas que estaba tomando Macri. Los acompañaban a nivel nacional pero tampoco los justificaba y bancaba", agregó., dijo que "En Santa Fe saldrán terceros. La universidad, que es una potencia terrible, va a perder mal"."El gobierno de Macri no tiene relación de amor con nada, ni con su pueblo.", resaltó."Si tenés un gobernador y en la legislatura varias mayorías dentro, tenés que tener un tipo que sea buen jugador dentro y que juegue para todos. Es complicado el monocolor. Que los legisladores de Cambiemos salgan a decir lo mal que estamos, lo difícil de la provincia y los impuestos, es una vergüenza porque es su gobierno nacional", agregó.