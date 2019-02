Siniestralidad en rutas entrerrianas: recuerdan medidas preventivas

Recomendaciones

Siniestros viales

Policiales Dos fallecidos tras impresionante choque frontal en la Autovía Artigas

Policiales Mujer sufrió heridas al despistar y volcar su auto en la Ruta 11

Policiales Dos motociclistas adolescentes fallecieron tras ser chocados por un auto

Policiales Un adolescente falleció tras despiste del auto en el que se conducía su familia

Policiales Despistes y choque en cadena de tres camiones y un auto en zona de Ceibas

Policiales Un joven motociclista perdió la vida en grave siniestro en la entrada a Paraná

Policiales Dos hombres murieron tras choque entre dos camionetas sobre la Ruta 12

A partir de la importante accidentología acontecida el último fin de semana en diferentes puntos de la geografía provincial, el gobierno recordó que en estos casos lo primordial es mantener una actitud atenta y preventiva al circular. Cabe señalar que la accidentología vial sigue siendo la principal causa de atenciones, con lo que esto implica en sus diferentes estadíos que van desde la respuesta ante la emergencia, intervenciones quirúrgicas, internación, rehabilitación y posterior reinserción de los pacientes (muchas veces con secuelas discapacitantes) en la sociedad.El director de Emergencias Sanitarias, José Cuestas, manifestó: "La accidentología se mantiene en la prevalencia de las causas de atenciones"; y precisó: "Específicamente en los casos de estos últimos días hay que considerar que el incremento se produjo un fin de semana, en época de vacaciones y en fechas de cambio de quincena, con lo cual la circulación es mayor".Asimismo, se trata de un fenómeno mutlicausal, donde además de las condiciones del vehículo y de la vía de circulación, interviene el factor humano en el exceso de velocidad, las maniobras de sobrepaso arriesgadas y los despistes por imprudencias. Para revertir esto último, el gobierno provincial impulsa el trabajo en pos de apuntalar la educación vial desde los distintos organismos del Estado, a fin de crear conciencia y reducir las prácticas imprudentes al volante.Cuestas indicó que en los casos del último fin de semana "fue buena la cobertura del Ministerio a los diferentes lugares, se acudió con las ambulancias como corresponde y las personas fueron trasladadas; si bien hubo que lamentar fallecidos, como es habitual en incidentes de alto impacto".En torno a cómo se procede ante un accidente vial, se indicó que por lo general en primera instancia la gente da aviso a la policía, y éstos toman contacto con los operadores del servicio de Emergencias 107 presentes en toda la provincia. Ellos, de acuerdo a la gravedad del caso, inmediatamente solicitan que se despache la unidad más cercana para la atención.Por ello la provincia, a través del Ministerio de Salud, trabaja en la consolidación de la red de derivaciones. En tal sentido se destaca la importante inversión de recursos propios para renovar el parque automotor, con la adquisición de 20 unidades de traslado de alta complejidad (entregadas durante 2018) y otras 20 ambulancias de menor complejidad, que serán entregadas en el presente año, sumando más de 88 millones de pesos entre ambas compras.Asimismo, se implementan protocolos de atención para optimizar la respuesta en accidentología; y constantemente se brindan cursos para la formación permanente del recurso humano que responde en la emergencia, como también capacitaciones dirigidas a la comunidad, instruyendo sobre maniobras de reanimación, atención inicial del trauma y sensibilizando sobre los pasos a seguir en los primeros momentos.Impacto en la red públicaEn torno al impacto que tiene la accidentología en el sistema sanitario, cada año este ítem ocupa el primer puesto en el ranking de las atenciones en los hospitales de la red de salud; con los elevados costos que implican estas intervenciones. En este sentido, desde la cartera sanitaria se aconseja contratar una cobertura de asistencia al viajero si se transita fuera del país.Si bien al hablar de un traumatismo de cráneo, un traumatismo tóracoabdominal, o todo lo que es osteomuscular siempre se trata de intervenciones de altísimos costos, el interés del Ministerio de Salud no se encuadra sólo en el impacto financiero sino que va más allá de eso y tiene en cuenta la subjetividad del individuo y las secuelas ocasionadas a quienes sufren eventos de estas características. Y aquí hay que tener presente que las mismas pueden ser tanto de naturaleza física (con diferentes grados de discapacidad) como psicológicas (con traumas que quedan de por vida).Por su parte, desde el Observatorio de Seguridad Vial de la Provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, se informó que el exceso de velocidad ha sido una de las principales causas de accidentes viales en Entre Ríos. Ante eso, se recuerdan las normas necesarias para la circulación vehicular.- Si conduces motocicleta usa siempre el casco y aseguralo con su correa: debe quedar ajustado a la cabeza. El casco sirve para reducir el riesgo de traumatismos graves. La sobrevivencia del motociclista dependerá de la velocidad, el impacto y la calidad del casco.- Si manejas un vehículo usa siempre el cinturón de seguridad, no consumas alcohol y mantené encendidas las luces bajas. Cabe recordar que en Entre Ríos rige la ley de Alcohol Cero, ya que los efectos del alcohol reducen la visión, el enfoque y la motricidad.Asimismo, para tener un viaje seguro revisá tu vehículo antes de salir, no utilices el celular mientras conduces, respetá siempre los límites de velocidad y normas de tránsito.Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, se informó que entre los días viernes 15 y lunes 18 de febrero se registraron nueve accidentes en diferentes rutas de la provincia, arrojando un saldo de siete personas fallecidas y 21 lesionadas de distinta gravedad, muchas de las cuales quedarán con secuelas incapacitantes, además de los traumas psicológicos.