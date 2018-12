Lousteau: "Estamos naturalizando que tenemos un tercio de pobres"

"Estamos naturalizando que tenemos un tercio de pobres. Esto es un fracaso categórico de la clase política. Tenemos esa cantidad de pobres en un Estado que te cobra más impuestos que nunca, y aún así, no le alcanza la plata", sostuvo Lousteau.



Al participar de una charla junto al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en el Hotel Madero de la Ciudad de Buenos Aires, el ex ministro también remarcó que los argentinos atendemos siempre "al último problema crítico que nos sucede y no vemos el verdadero problema".

"Mientras, el mundo, y nosotros mismos, hemos perdido la confianza en que Argentina pueda resolver los problemas de la Argentina", apuntó.

Por su parte, el gobernador Lifschitz señaló que "el próximo Presidente se va a encontrar con un país muchísimo más complejo del que recibió éste en 2015", por lo cual sostuvo que "el Gobierno que sigue tiene que ser de unidad nacional".



"Necesitamos dar vuelta la página y construir una nueva Argentina", remarcó.



También participaron de la jornada el economista y director de Fundación Capital, Martín Redrado; el economista e investigador de la Columbia University Business School, Martín Guzmán; el doctor en economía, José María Fanelli; la economista y directora ejecutiva de Eco Go Consultores, Marina Dal Poggetto; y la secretaria adjunta del Partido Socialista de Portugal, Ana Catarina Mendes.

NA