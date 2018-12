Cáceres se reunió con Bordet y convoca al encuentro que organiza el gobernador

En el marco de la convocatoria que dirigentes de la provincia realizan de cara al encuentro que el gobernador Gustavo Bordet organiza para el 22 de diciembre en Paraná, José Cáceres se reunió con el mandatario. Analizaron la situación política de la provincia y de la ciudad, y el proceso electoral que se avecina de la mano de la propuesta del justicialismo que buscará la reelección del gobernador.



"Hablamos del peronismo en general, de la necesidad que tenemos los argentinos de recuperar para la Nación un gobierno peronista", reveló el ex vicegobernador José Cáceres luego del encuentro al que también asistieron el diputado provincial Gustavo Osuna, el concejal David Cáceres y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider.



"Para mí el gobernador es mi gobernador, el gobernador peronista y nosotros actuamos en consecuencia", confirmó el referente de la Corriente Renacer Peronista.



En ese marco, Cáceres explicó que "fue una charla sumamente interesante", y que "hablamos del peronismo en general y de la necesidad que teneos los argentinos de recuperar para la Nación un gobierno peronista".



Además recordó "el apoyo que dimos al desdoblamiento de las elecciones con el voto del diputado Osuna" y aclaró que "también implicaba un apoyo a la continuidad del gobernador Gustavo Bordet".



En relación a ese último punto, el conductor de la Corriente Renacer Peronista sostuvo que la reelección de Bordet "así tiene que ser" y subrayó lo que "ha demostrado" aún en "las condiciones más adversas que le ha tocado" en referencia al gobierno nacional al que calificó rayano al antiperonismo.



"Bordet ha sabido tener el diálogo necesario para que la provincia siga funcionando", destacó Cáceres y elogió además la estrategia del gobernador en lo que respecta a "la organización del estado provincial". "Le ha permitido sostener programas que ya no son financiados por la Nación, llevar adelante obras con el presupuesto provincial, con recursos propios de los entrerrianos".



En ese mismo sentido, confirmó que "vamos a convocar para el 22 de diciembre" y contó que vienen de realizar un acto por el día del militante y también "reuniones con distintas seccionales donde estamos hablando puntualmente de participar del encuentro del club Echagüe".



Cáceres valoró además al "debate interno y la discusión política" en el peronismo y subrayó que "no tenemos absolutamente ningún inconveniente con los compañeros que se sienten expresados en otros alineamientos políticos".



"No pretendemos ni vamos a descalificar a nadie. Tenemos buena relación con los demás grupos. Queremos sumar y construir la mayor unidad posible y hasta donde se pueda; y si los consensos no llegan, que haya internas, que es una herramienta que cualquiera que esté en disidencia pueda utilizar para competir dentro del PJ", enfatizó el dirigente de Paraná.



En ese sentido, y volviendo al encuentro del peronismo el próximo 22 de diciembre adelantó que será un espacio "para ir y sentarse a escuchar una propuesta de gobierno, del futuro gobierno" ya que "para el gobernador esperamos la continuidad", expresó. Sin embargo, agregó: "Y en las municipalidades, como en la de Paraná, que el gobierno es de Cambiemos, lo que pretendemos es recuperarlas para el peronismo". "Por eso le pedimos a la militancia que acompañe este momento que no me cabe ninguna duda que va a ser un encuentro multitudinario", adelantó. "Las cosas van a ser muchísimo mejores" Por otra parte, Cáceres destacó el cumplimiento de los tres años de la gestión del gobernador Gustavo Bordet y se preguntó "si uno se imagina que a él le ha tocado convivir durante tres años con un gobierno de otro signo político".



En esa línea argumentó que sí "a tres años de gobierno puede exhibir una buena gestión, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar cuando tengamos un gobierno nacional peronista y Bordet siga gobernando esta provincia. Creo que las cosas van a ser muchísimo mejores y más prácticas y eficientes, y nuestros compañeros se van a sentir todos contenidos".



"A veces la política te genera contradicciones, naturalmente, pero si uno comprende el contexto entiende mucho más las cosas. Si lo quiere comprender al contexto, porque por ahí hay gente que no quiere hacerlo, porque quiere la confrontación. Nosotros no nos sentimos de ese lado, el de la confrontación sí o sí. Nos sentimos del lado de la búsqueda del consenso, y si hay internas, que sean con el mayor respeto posible, sin agravios, sin chicanas, exhibiendo propuestas".