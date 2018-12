La pensión Héroes Entrerrianos fue el tema tratado por veteranos y senadores

Ex combatientes de Malvinas manifestaron a senadores entrerrianos la necesidad de avanzar en el reconocimiento con la pensión Héroes Entrerrianos a veteranos que aún no han sido incluidos en el beneficio. Fue durante un encuentro promovido por el vicegobernador Adán Bahl, el que se realizó en el Salón de los Vicegobernadores y donde remarcaron la necesidad de un nuevo encuentro con autoridades del Ejecutivo provincial."Siempre resalto la importancia del diálogo respetuoso y constructivo y esta reunión es una muestra de eso; ustedes son nuestros héroes y les debemos un profundo respeto. Tenemos la obligación de no olvidar lo que pasó, de reclamar en todos los ámbitos la soberanía sobre las Islas, de asistir, pero sobre todo de proteger a los que pelearon y dar respuesta a sus necesidades", dijo Bahl al inicio del encuentro que reunió alrededor de la extensa mesa del Salón de los Vicegobernadores a los senadores Francisco Morchio, Raymundo Kisser y Omar Schild por el Bloque Cambiemos; Pablo Canali del Vecinalismo y Ángel Giano por el Frente para la Victoria, con representantes de Centro de veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná.Seguidamente, Oscar Barzola quien tomó la palabra en nombre de Horacio Montenegro, Roberto Andrade, Luis Ramírez, Luis Santa Cruz, Julio Sánchez, Omar Godoy, Eduardo Sieber, Ángel Larrivey y Osvaldo Tesera, dijo que, "realmente nos sentimos escuchados; pero era necesario establecer nuestras prioridades porque hace 36 años luchamos y hace mucho que trabajamos para que todos sean reconocidos con la pensión Héroes Entrerrianos (Ley 9.216) y todavía tenemos compañeros que no están incluidos".Alternando la palabra y los ejemplos, el resto de los excombatientes anclaron la reunión en el segundo eje prioritario que había establecido el Vicegobernador: resolver en lo inmediato y en base al trabajo conjunto con distintas áreas del gobierno, aquellas situaciones que impiden el beneficio a muchos de los que participaron de la guerra de Malvinas. "Nuestro compromiso es esperar sus instancias de diálogo con el Ejecutivo y trabajar en las posibilidades legislativas que con lleven a una solución o un acto de justicia", indicó Bahl haciendo referencia a la posibilidad de establecer un decreto o una nueva ley reparadora según las necesidades que se prioricen.El Senador y presidente del Bloque Cambiemos, Francisco Morchio aprovechó el encuentro para "aclarar algún conflicto que se había suscitado por nuestra labor y eso es justamente lo que hicimos, poner de manifiesto la buena fe con al que trabajamos y que nunca quisimos ofender a quienes son los héroes de la patria". Asimismo destacó la convocatoria del Vicegobernador Adán Bahl al indicar que "la forma era justamente esta, la de sentarnos, mirarnos a la cara y poder hablar" y resaltó que la reunión "fue una oportunidad para generar un charla positiva que conlleve a un trabajo en pos de prontas soluciones". Por último dijo que acompañan el veto del Ejecutivo.En la 15° Sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre, con 16 votos a favor -sin el voto del Senador por el departamento Colón, Pablo Canali- se aprobó el proyecto que tenía media sanción de la Cámara Baja en la que establece en su artículo 1 que "El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos otorgará un reconocimiento a todos los soldados bajo bandera, convocados y movilizados, que durante el conflicto bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982, prestaron servicio como apoyo táctico y logístico en el ámbito del territorio nacional argentino, y que en aquel momento tuvieran domicilio en la provincia".La Norma es una iniciativa propuesta en el año 2015 por los Senadores Gerdau (M.C.), Cresto (M.C.), Arlettaz (M.C.), Ballestena, Bonato, Brambilla (M.C.), Garcilazo (M.C.), Ghirardi (M.C.), Kramer (M.C.), Matorras (M.C.), Melchiori (M.C.), Schaaf (M.C.), Taleb (M.C.), Vilhem (M.C.), y Guerra (M.C.), aprobada por ambas cámaras este 2018 y vetada por el Ejecutivo.