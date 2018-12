Departamento Uruguay: Intendentes del peronismo respaldan reelección de Bordet

Intendentes, presidentes de juntas de gobierno, legisladores y referentes territoriales del peronismo del departamento Uruguay expresaron hoy su apoyo unánime a la reelección de Gustavo Bordet. En un encuentro realizado en San Justo el presidente del PJ trazó los lineamientos estratégicos de cara al proceso electoral, ratificó su intención de encontrar consensos para las candidaturas y de sumar sectores afines a las ideas del justicialismo.



"Vamos a presentar una propuesta electoral en la provincia de Entre Ríos y también en cada uno de los municipios y juntas de gobierno", dijo Bordet antes de interpelar a "trabajar fuertemente desde el lugar que a cada uno de ustedes le toca, para sostener los gobiernos justicialistas locales y recuperar aquellos que no tenemos".



"Para lograrlo necesitamos criterios de unidad, criterios de generosidad para poder trabajar con total amplitud, para ser una convocatoria amplia, para que las listas se puedan integrar con quienes tengamos coincidencias y podamos ir con una propuesta consolidada al acto eleccionario", expresó el mandatario.



"Nosotros vamos a continuar siendo gobierno en Entre Ríos", dijo Bordet ante los intendentes del departamento encabezados por José Lauritto, los diputados provinciales Silvio Valenzuela y Marcelo Bisogni; el senador Senador René Bonato; y un auditorio colmado de dirigentes sindicales y referentes sociales y territoriales, y ratificó la necesidad de trabajar "desde la inteligencia de una construcción política que nos permita tener una propuesta firme y consolidada. Por eso es que tenemos que buscar estos criterios de trabajo y de unidad".



Destacó los logros de la gestión provincial que pudo poner en orden las cuentas públicas sin despedir a nadie y priorizando recursos para la salud, la educación, la obra pública y la contención de los sectores más postergados. Marcó diferencias con el gobierno nacional y puso de relieve que es necesario llevar un mensaje de esperanza porque "somos capaces de hacer mucho más".



"Tenemos que construir y fortalecer un espacio político que nos de credibilidad con la sociedad y reivindique al peronismo, y esto no significa renunciar a las viejas tradiciones peronistas que todos tenemos, queremos y llevamos en el corazón".



"Pero también tenemos que ser amplios para integrar a otros sectores que no son peronistas y que sepan que pueden confiar porque tenemos propuestas y podemos mejorar y cambiar la realidad a partir del lugar de responsabilidad o del cargo que nos toque".



Ante la dirigencia provincial, y junto al secretario General de le Gobernación, Edgardo Kueider, y los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Planeamiento, Luis Benedetto, Bordet reafirmó la necesidad del consenso de cara al proceso eleccionario de 2019 y remarcó que el "criterio" debe ser "de amplitud, de unidad, a veces resignar posicionamientos", y en ese sentido, instó a tener una "propuesta fuerte, consolidada en cada uno de los municipios".



"Debemos someternos a la voluntad de los vecinos de cada ciudad y de los ciudadanos de la provincia. Tenemos propuestas y acciones hemos realizado a lo largo de estos años que nos avalan y contrastan claramente con las acciones que ha realizado el gobierno nacional".



Valoró finalmente que esa es la forma de "construir que tenemos en estos tiempos donde la sociedad está cambiando y nos está demandando que actualicemos nuestras propuestas y que podamos llegar con claridad a todos los sectores, especialmente a los jóvenes".