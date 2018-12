Solanas reivindicó el rol de cooperativas y mutuales: Rechazó el nuevo impuesto

El diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV - Entre Ríos) se abstuvo de votar este jueves el nuevo impuesto que se pretende imponer en el Presupuesto 2019 a las cooperativas y mutuales por considerar que se trata de un tributo "injusto". "Estamos rompiendo un principio que consagran las cooperativas y mutuales de la República Argentina: el de la solidaridad", advirtió el legislador, quien reivindicó el rol de estas entidades que "permanentemente refrendan un principio absolutamente federal", señaló en un comunicado enviado a este medio.Hacia el final de la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo impuesto a cooperativas y mutuales, dando su apoyo a un proyecto que apunta a morigerar la tasa prevista en el Presupuesto 2019, y que ahora deberá votar el Senado. La iniciativa recibió 174 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones: del santafesino Alejandro Ramos (Primero Argentina) y el entrerriano Julio Solanas (Frente para la Victoria-PJ).En su alocución en la sesión, Solanas sostuvo que "es un día muy triste" ya que "decididamente estamos rompiendo un principio que consagran las cooperativas y mutuales de la República Argentina: el de la solidaridad".Aseguró que "la mayor parte de las cooperativas y las mutuales trabajan en función de la solidaridad con el vecino y permanentemente refrendan un principio absolutamente federal" y advirtió que estas entidades "están en contra del proyecto de ley que vamos a votar, y a esto lo aceptaron porque no les quedaba otra posibilidad. Es doloroso que así sea"."Hablamos del mal menor. En verdad eso me molesta porque creo que hablar del mal menor es hablar de la mediocridad de la política. No aspiro al mal menor. Por ahí, cuando se utiliza la expresión "mal menor" me pregunto si a lo mejor no se estará haciendo alusión a la posibilidad de que las personas humildes de la Patria coman durante cuatro días en lugar de siete. Asimismo, me pregunto si no se estará haciendo referencia a la posibilidad de que los hospitales públicos atiendan solamente a dos gurises en lugar de cuatro, con lo cual a los otros les irá mal. ¿Cuál es el mal menor que aquí se ha planteado?", cuestionó el legislador entrerriano.En este marco, hizo saber que "las cooperativas aportan el 2 por ciento de su patrimonio al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427; el 5 por ciento sobre los excedentes al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal de las propias cooperativas, establecido por la ley 20.337, y el 5 por ciento sobre los excedentes al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, determinado por la misma ley". Asimismo, "las mutuales efectúan aportes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)" y "en definitiva, las cooperativas y mutuales realizan aportes por un valor aproximado a 1.500 millones de pesos".

En este contexto, Solanas reivindicó "la tarea de las cooperativas y mutuales y definió que "la contribución que se les pretende imponer mediante este proyecto de ley es injusta". En tal sentido, criticó que "se dice que las dificultades tenemos que repartirlas entre todos, pero eso es algo que el sistema financiero argentino no hace. Por el contrario, cada vez hay una mayor "bicicleta" financiera y especulación"."Lamentablemente eso es lo que se resguarda, en lugar de hacerse lo propio con los hombres y mujeres de la patria que trabajan", sentenció el diputado entrerriano quien reiteró que "es injusto lo que se pretende votar con este proyecto de ley"."Pienso en las mutuales de los pueblos, que tienen hoy un rol fundamental porque muchísima gente no puede llegar a fin de mes. Asimismo, las pymes a veces responden a la decisión de que las cooperativas y las mutuales les den una mano en los pueblos de la República Argentina", alertó."Por eso no comparto el mal menor y creo que no debemos acostumbrarnos a él. El gobierno del Presidente Macri nos quiere acostumbrar a los argentinos al mal menor. No lo comparto. El mal menor quiere decir dirigentes mediocres. Sin embargo, en las mutuales y cooperativas tenemos dirigentes brillantes, honoríficos, mucho de los cuales dan envidia a la política", señaló Solanas al anunciar la abstención en la votación del proyecto de ley.