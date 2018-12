Bordet y Velázquez trataron las proyecciones en Salud para el año próximo

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, con quien hizo un balance de lo que se ha realizado en el año y las proyecciones para el próximo, en el marco de la situación socioeconómica que vive el país, según se informó a través de un comunicado.



"El gobernador nos ha pedido que extrememos los esfuerzos y el compromiso para que ningún ciudadano entrerriano quede por fuera de ninguna prestación sanitaria y excluida del derecho fundamental que es el derecho humano a la salud", subrayó Velázquez tras el encuentro.



La ministra destacó que "el gobernador es una persona muy ocupada y preocupada por la cuestión social y de salud" y, en ese sentido, "hicimos un balance pormenorizado de cómo está terminando el año, tanto con la ejecución presupuestaria, como con las cuestiones de inclusión social y sanitaria".



En ese marco, precisó que "hicimos un repaso por todos los departamentos, visualizando centros de salud y hospitales, analizando el escenario sociopolítico y económico actual del país y cómo nos impacta de lleno en nuestras unidades de atención".



Por otra parte, dijo que informó al mandatario sobre la reunión del Consejo Federal de Salud, que se realizó en Buenos Aires, donde "estuvimos trabajando un componente muy específico que tiene que ver con que las provincias cada vez más tienen que asumir responsabilidades de tipo presupuestaria y prestacional. Algunas de ellas relacionadas con el componente discapacidad, diálisis y drogas oncológicas".



Respecto a esto último, hizo notar que "el tema de la paridad cambiaria impacta de lleno en lo que tiene que ver con los insumos, medicamentos y equipamiento".



"El gobernador nos ha pedido que extrememos los esfuerzos porque se vienen etapas del año muy sensibles para la sociedad" y, en ese sentido, en Salud "estamos trabajando desde el punto de vista de los determinantes y los emergentes que inciden en el proceso salud-enfermedad, como violencia, componentes ambientales, siniestralidad vial, que influyen muchísimo en nuestros servicios sanitarios".



Luego agregó que desde septiembre "venimos trabajando con Hacienda y Desarrollo Social en el tema presupuestario, haciendo una proyección. Estuvo en agenda particularmente el sector Salud habida cuenta de lo que nos ha recortado Nación, que ha sido muy gravitante para nuestras finanzas provinciales. Significaría un presupuesto más de Salud de lo que contamos siempre para sustentar partidas hospitalarias y de centros de salud hacernos cargo de lo que el gobierno nacional no nos estaría enviando", graficó.



Respecto a esto, señaló que "le traje al gobernador las noticias de esta última reunión que tuvimos en el Consejo Federal, que no fueron tan auspiciosas. Pero él tomó esta decisión política de seguir reforzando y extremando, no solamente en lo que refiere a fortalecer los recursos financieros, sino también en ser racionales con los recursos que estamos administrando, como responsables indelegables de una política pública tan sensible como es la salud".



"Los ciudadanos entrerrianos tienen que estar tranquilos porque ya nos hemos venido haciendo cargo con rentas generales de lo que no se ha cubierto desde Nación y este gobierno provincial sigue pensando en los derechos humanos de las personas y en la inclusión como un valor fundamental", finalizó.