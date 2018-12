Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Bajo el lema "el que gana conduce y quien pierde acompaña", se realizó el Plenario Provincial de Forja en Villaguay.



A través de un comunicado, indicaron que "debemos volver a consolidar un gran frente patriótico, social y progresista. Entrar en contradicciones es no vislumbrar la situación en las que nos sometió Macri".



"No somos nosotros quienes debemos convocar a la unidad, pero si queremos articular condiciones que nos permitan sostener un gobierno progresista en la provincia y en los pueblos, ciudad y aldeas", agregó.



Asimismo, indican que "el pueblo entrerriano, acá tiene una herramienta política que se llama Partido de la Concertación Forja, un partido que suma al debate, que suma nuevas ideas que escuche a los vecinos".



"El Macrismo nos expulsa día a día fuera del sistema, los trabajadores que pierden su puesto, las Pymes que cierran, los desocupados que no consiguen ni changas, estudiantes que abandonan por diversos factores que tienen que ver todos, con la política económica que aplica el neoliberalismo. Y aquí nos detenemos, no se puede hablar de educación, salud, cultura, deporte, seguridad e inclusión sin antes discutir un proyecto político económico. Sin una base económica sustentable, con una verdadera distribución de la coparticipación, con el ingreso al universo industrial y la suspensión momentánea de las importaciones, lograremos encauzar una salida hacia la recuperación de la patria que en definitiva es el pueblo Argentino", dijeron.



"Entre Ríos tiene un enorme potencial, falta ajustar la voluntad de todos los sectores que nos sentimos agredidos por el neoliberalismo y avanzar. Compañero Gobernador que acá tiene un conjunto de Mujeres y Hombres dispuestos a dar la lucha necesaria para garantizar un triunfo en nuestra provincia, pero es indispensable sentarnos a acordar las mejores estrategias", expresaron.



Y finalizaron: "Al pueblo Entrerriano les decimos que, los vecinos nuestros deben tener en claro que, cuando un dirigente de cambiemos local, milita, está militando las mismas políticas de hambre y ajustes que aplica Macri. Tomemos conciencia que la salida de esta situación económica y social en detrimento es volver con un proyecto nacional y popular".