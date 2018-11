Bordet promulgará la Ley de Comunas durante la semana próxima

Esta semana, durante la 16° sesión de la Cámara de Senadores, se convirtió en ley el proyecto que permite a las juntas de gobierno transformarse en comunas. "Estaré promulgando la ley porque es un gran avance para que muchas juntas de gobierno pasen a tener un estatus jurídico de comuna que les permite mejorar y recibir recursos", dijo el gobernador a la prensa.



En ese orden agregó: "Además después de haber realizado los censos correspondientes estamos disponiendo la creación de cinco nuevos municipios en la provincia. Hacía mucho que esto no se hacía, y son municipios que les corresponde y tienen el derecho". En detalle, se trata de Aldea Brasilera, María Luisa, El Pingo, Pueblo Brugo y Pueblo Liebig.



Durante su discurso en el acto que se desarrolló en el kilómetro 46 de la ruta 32, el gobernador manifestó su "gran satisfacción" de poder compartir la tarde con los vecinos. "Tabossi es una localidad bien organizada, que es capaz de poder hacer una planta y tener una planta de residuos con separación domiciliaria, donde se puede procesar todo el residuo sólido urbano en vez de tirarlo o enterrarlo. Representa una gran calidad de vida para el vecino, esto mejora sensiblemente la calidad de vida", manifestó.



En ese sentido el mandatario señaló: "Tener un basural cercano con focos infecciosos, es un atentado contra la salud. Una planta da toda la posibilidad de mejorar considerablemente el sistema sanitario de la ciudad. Y qué mejor que hacerlo a través de una cooperativa de trabajo que pueda llevar adelante la ejecución de las tareas y que con el producido de la planta se pueda solventar las fuentes de ingreso en la cooperativa. O sea que esto cierra un círculo virtuoso".



A su vez, Bordet sostuvo que "hay algo que es muy importante, que significa la separación en origen de los residuos, es decir, que cada vecino debe tomar conciencia de que hay que actuar responsablemente, que no alcanza con las obras de infraestructura que se puedan realizar si cada uno de nosotros no ponemos la atención necesaria en hacer el proceso de separación para después facilitar todo el resto del proceso en el tratamiento en la planta". Y felicitó a los vecinos "por tener esta iniciativa de querer mejorar las condiciones de hábitat, de ambiente, y de salud de la población porque es un gran paso hacia delante". Obras En su alocución, Bordet realizó un repaso de la realización de obras, entre las que mencionó el arreglo de la trama vial y la ejecución de viviendas del Programa Primero Entre Ríos, Primero Tu casa. "A algunas las hemos terminado, y a otras las estamos comenzando", observó.



También se refirió a la obra de gas y aseguró: "Antes de fin de año vamos a estar en condiciones de comenzar la obra del gas porque el proceso de adjudicación está en marcha. En 15 días más podremos estar firmando el contrato de inicio de obra y antes de fin de año llegar con la obra de gas natural para la ciudad".



Al respecto, ahondó: "A esto lo pudimos hacer porque lo planificamos con mucha antelación. Nos anticipamos y pensamos. A veces no se cuenta con los recursos pero si uno piensa en un diagrama de futuro de flujo de fondos, podemos llegar a conseguir los recursos para la obra de gas, empezarla y terminarla".



Incluso Bordet remarcó: "Todas las obras que tenemos en ejecución en la provincia, tienen el financiamiento asegurado. Esto quiere decir que una vez que las empezamos, está asegurado que tienen el financiamiento y que se terminarán".



En el mimo sentido, el gobernador dijo: "Tomo el desafío que manifestó el intendente de poder llegar con la nueva escuela para Tabossi. Nos pondremos a trabajar. Cada uno tendrá que hacer su parte. El municipio verá cómo hay que solucionar el tema dominial para tener el terreno y nosotros haremos el proyecto para la obra y la reserva presupuestaria".



"Trabajando de esta forma, aunando esfuerzos, criterios y pensando con generosidad, entendiendo que esto nos atañe a todos más temprano que tarde vamos a lograr tener la nueva escuela que Tabossi se merece", aseveró. Por último agradeció a la familia Uzín por la donación del terreno "porque esto facilita mucho las cosas y habla a las claras de un gran compromiso social y son gestos que merecen y deben destacarse por su generosidad". Satisfacción por jóvenes deportistas "Es una satisfacción haber recibido a los chicos que obtuvieron el campeonato del Club Social y Deportivo Tabossi", expresó, sobre el final, Bordet. "Nuestro compromiso es apoyar a ellos y a todos los clubes que desarrollan una tarea importante en todo el territorio de nuestra provincia, contener a nuestros jóvenes, y poder desarrollar todas las aptitudes físicas", apuntó.



"Cuando se trabaja de esta manera tampoco resulta una sorpresa que en los Juegos Olímpicos de la Juventud haya cuatro chicos que nos representaron en deportes amateur y que dos de ellos hayan ganado medallas de oro", comentó. "Esto habla a las claras de que tenemos una firme vocación de trabajar con el deporte amateur y el deporte social. Entendemos esto como una actividad indelegable del Estado, de trabajar en conjunto con todas asociaciones", redondeó. Sobre la planta de tratamiento de residuos "Son cerca de 40 millones de pesos que va a estar invirtiendo la provincia en nuestra localidad y estoy más que satisfecho. Seguramente Usted va a quedar en la historia como el mejor gobernador que le sucedió a Tabossi", dijo el intendente a Bordet.



Landra rememoró cómo en 2012 surgió la idea de la planta de tratamiento de residuos. "Primero queríamos relocalizar la cava. Por los diarios queríamos comprar, y surgió de la familia Uzín la posibilidad de la venta del terreno. Por eso, en nombre de Andrés Chito Fontana, fueron una de las familias que confiaron que Tabossi podría modificar el tratamiento de residuos de la localidad", recordó, y contó qué trabajos se efectuaron y qué maquinaria se adquirió con fondos nacionales, provinciales y municipales. "En total la inversión ronda los 15 millones y medio de pesos", destacó.



Por lo demás, mencionó que se conformó la segunda cooperativa de Paraná Campaña para tratar la basura. "Los chicos han trabajado junto a la Secretaría de Ambiente y Eco Urbano en la concientización. Recorrieron las 605 casas y el domingo comienza este desafío", subrayó el presidente municipal, que agradeció a las nietas de Uzín presentes, cuyo abuelo le da el nombre a la planta. "Fue un vecino colaborador de la gestión", finalizó. Entrega de aportes y ejecución de nuevas viviendas Durante el acto, se firmó un acta que autoriza el inicio de la obra Tabossi cuatro viviendas, en el marco del Programa Primero Entre Ríos, Primero Tu casa, adjudicada a la empresa Volker S.A. por un monto superior a los 3 millones de pesos, que serán ejecutados con fondos provinciales.



El gobernador también entregó al intendente la escritura a través de la cual se donan terrenos para la construcción de 15 viviendas como parte del Programa Primero Entre ríos Primero Tu Casa, que serán realizadas con fondos provinciales.



Bordet entregó además un aporte de un millón de pesos a la Municipalidad de Tabossi, destinado a la reconstrucción y arreglo de la trama vial con trabajos de bacheo en distintos sectores urbanos; y al Club Social y Deportivo Tabossi por 80.000 pesos para la adquisición de aberturas para el salón de usos múltiples de la institución. Presencias El mandatario estuvo acompañado por las ministras de Gobierno, Rosario Romero, y de Desarrollo Social, Laura Strarra; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto; los secretarios de Ambiente, Martín Barbieri, y de Deportes, José Gómez; los diputados provinciales Diego Lara y Gustavo Zavallo; y el director del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy, entre otras autoridades.