Putin llegó a la Argentina para participar de la cumbre del G20

Política Macri agradeció el apoyo de Estados Unidos al recibir a Donald Trump

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, llegó este viernes al país para participar de la cumbre del G20 que se desarrollará entre hoy y mañana en la ciudad de Buenos Aires. El avión que lo trasladaba desde Moscú arribó poco después de las 8.40 al aeropuerto internacional de Ezeiza.El presidente argentino, Mauricio Macri, encabezará las discusiones en Costa Salguero, predio a la vera del Río de la Plata elegido como sede. Participarán Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel, Vladimir Putin, Justin Trudeau, Donald Trump y Xi Jinping, entre otros mandatarios de países miembro, además de los jefes de Estado y Gobierno de países invitados ?entre ellos, Sebastián Piñera, por Chile; Pedro Sánchez, por España, y Mark Rutte, por los Países Bajos? y de los titulares de las organizaciones internacionales socias del grupo, como Jim Yong Kim (Banco Mundial), Christine Lagarde (FMI) y António Guterres (Naciones Unidas).Durante el encuentro, los 38 jefes de delegación buscarán construir consensos a partir de los acuerdos logrados en las más de 80 reuniones preparatorias del G20 Argentina. El objetivo es alcanzar un documento final con foco en el desarrollo equitativo y sostenible.El programa oficial comenzará el viernes 30 a las 10.00 am con el arribo de los líderes y la bienvenida oficial por parte del presidente anfitrión. A las 12.30 pm, luego de un retiro a puertas cerradas ?bajo el lema "Un futuro equitativo y sostenible"? y la tradicional foto de familia, el presidente argentino inaugurará la sesión plenaria. Las palabras de apertura serán transmitidas a través del canal de YouTube del G20. Las discusiones del primer día, con las consignas "Poniendo a las personas en primer lugar" y "Construyendo consenso", finalizarán a las 4.45 pm.Pasadas las 6.00 pm, los líderes y sus acompañantes asistirán a un evento cultural en el Teatro Colón, uno de los grandes íconos de la ciudad de Buenos Aires. Allí, serán agasajados con un espectáculo cultural ?con 84 bailarines en escena, 75 músicos en vivo y artistas invitados? y participarán de una cena oficial. El menú incluirá platos típicos argentinos y una selección de vinos de diferentes zonas vitivinícolas del país (el Norte, la Patagonia y Mendoza).La actividad oficial continuará el sábado 1 con discusiones en plenaria desde las 10.00 am, seguidas de un almuerzo de trabajo titulado "Aprovechando las oportunidades". A las 2.45 pm, una vez finalizados los debates, Macri ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los principales avances de la Cumbre.