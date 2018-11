Urtubey dijo que no le alcanza el sueldo de gobernador: Cobra más de $ 97 mil

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó hoy que el sueldo de 97.854 pesos de bolsillo que percibe por desempeñar su cargo no le alcanza para cubrir sus gastos.En medio del aumento de la inflación y de la suba del valor de la canasta básica -que se incrementó 54,6 por ciento en los últimos doce meses- el mandatario salteño indicó que la situación económica también lo afecta."El sueldo de gobernador, no", respondió Urtubey ante una pregunta de LN+, y agregó: "Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando".Según la información oficial del sitio web de la provincia de Salta, el gobernador cobra un sueldo bruto de 114.595 (incluye el salario básico más el adicional por responsabilidad), del que le quedan 97.854 pesos en mano.Por otra parte, al referirse al armado electoral del sector del peronismo que él integra junto a dirigentes como Sergio Massa, Miguel Pichetto y un grupo de gobernadores, Urtubey afirmó que ese espacio "seguirá creciendo"."Lo que planteamos es una alternativa superadora a una realidad que hoy castiga a los argentinos", señaló el gobernador de Salta.En este contexto, Urtubey visitó este viernes la provincia de Corrientes, donde se mostró junto al senador nacional Carlos "Camau" Espínola, quien acompañó al mandatario salteño a un almuerzo con intendentes y legisladores provinciales del justicialismo."Estamos construyendo una alternativa superadora a la grieta absurda", expresó Urtubey en ese marco, al tiempo que sostuvo que el Gobierno nacional "ha tenido algunos avances y muchos problemas" y consideró que "el rumbo elegido no es el correcto".Y agregó: "Tenemos que seguir ayudando porque la Argentina nos necesita unidos en momentos de crisis pero esperábamos una gestión con más nivel de eficiencia y se vio, claramente, la falta de experiencia en el sector público.