Cambiemos intentará hoy avanzar con el desafuero de Cristina

Los senadores de Cambiemos intentarán sesionar este martes para tratar el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner pero con pocas posibilidades de lograrlo, mientras evalúan la conveniencia de convocar a otra sesión, ante el riesgo de que la oposición avance sobre el Fondo Sojero.



A pedido del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, convocó a sesión especial para las 16:00 con el fin de tratar el pedido de desafuero y prisión preventiva contra la senadora del FPV.



Se trata del pedido enviado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.



Sin embargo, el Bloque Justicialista, que mantiene su postura de rechazo a cualquier desafuero sin que haya condena firme, ya anticipó que no facilitará el quórum para que se lleve a cabo la sesión y, según indicaron fuentes de esa bancada a NA, "cayó muy mal" esta avanzada de Cambiemos después de la aprobación del Presupuesto 2019.



Además, esta movida oficialista se da en medio de una discusión entre Cambiemos y parte el Bloque Justicialista sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).