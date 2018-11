Cómo es la contracumbre que arranca en Buenos Aires

El considerado primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que organiza el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, arrancará hoy en el club Ferro Carril Oeste, del barrio porteño de Caballito, con apertura a cargo de la propia Cristina de Kirchner y de la expresidente de Brasil Dilma Rousseff. Para la exmandataria argentina, será un volver a la tarima, pero no anticipará nada, claro, acerca de su eventual postulación para el año próximo.



Ayer, el jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, quien mantiene un tenso enfrentamiento con Cristina de Kirchner, señaló que esa "contracumbre" del G-20 es de "países pobres, emergentes, que quieren hacer la revolución", y que impulsan "la ideología del pobrismo". Remató con que "hay ideas estúpidas que nos condenan al fracaso" y criticó a los que "alientan siempre a los que rompen, a los que tiran bombas".



"No me parece importante", dijo Pichetto sobre el encuentro que se realiza una semana antes de la cumbre del G-20, y que "para mí lo importante es la cumbre del G-20, que tiene repercusión mundial y es donde se debaten la libertad para los mercados, la lucha comercial y cómo se va a dar, el límite de ingreso para los inmigrantes, por ahí es el tema".



"El lugar de la Argentina no está en la contracumbre", siguió Pichetto pero sostuvo que "está bien" que haya un encuentro de este tipo, y que "en un sistema democrático, mientras no haya violencia, no se puede objetar nada".



"No quiero un lugar en la contracumbre de los países emergentes que quieren hacer la revolución. Eso nos manda a la derrota y a la decadencia, a la Argentina de las villas y de la fábrica de pobres", aseguro el senador en diálogo radial.



Entre otras figuras, también estarán en Ferro, el exmandatario uruguayo José Mujica, el ex candidato presidencial del PT de Brasil Fernando Haddad y el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Ese foro se lanzará por la mañana y continuará durante la semana con actividades en otras sedes. Según los organizadores, el microestadio tiene capacidad para 10 mil personas pero la concurrencia superaría ese límite por lo cual estudiaban la opción de colocar pantallas gigantes en distintas locaciones del predio.



Para ese público, una de las disertaciones atractivas será la de García Linera, quien se presentará el martes a la mañana. Continuará Mujica por la tarde y lo hará por la noche el recientemente perdedor de las elecciones en Brasil, Haddad, compartiendo panel con quien fuera su compañera de fórmula, Manuela D´Avila.



El listado de invitados es variado y entre otros, participará el líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro, al dirigente del partido español Podemos Juan Carlos Monedero, el expresidente colombiano Ernesto Samper, el periodista y escritor español Ignacio Ramonet, y el exjuez Baltasar Garzón.



De la Argentina estará el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el líder de la CTEP, Juan Grabois; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Eugenio Zaffaroni; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el politólogo Atilio Borón, y las intelectuales Dora Barrancos y Graciela Morgade, entre otros.