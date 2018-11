Triaca se despide del gobierno: "es momento de dar un paso al costado"

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, inició hoy su despedida del Gobierno al asegurar que "es el momento de dar un paso al costado" de la gestión Cambiemos y despejó dudas sobre su futuro al afirmar que no ocupará otro cargo."Voy a ayudar desde el lugar que me toque", sostuvo el funcionario que dejará su puesto a partir del 3 de diciembre, después de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrollará en el predio de Costa Salguero.En una conferencia de prensa junto al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el funcionario saliente le agradeció al presidente Mauricio Macri por haber depositado su confianza en él durante tres años y descartó que haya habido algún "cortocircuito" con Sica después de que éste fuera nombrado ministro de Producción y Trabajo, en el marco de la reestructuración del Gabinete.Sica, en tanto, confirmó que Triaca no será reemplazado y que absorberá las funciones que él desarrollaba."Tengo una relación sana y directa con el Presidente", insistió Triaca al ser consultado sobre cómo quedará el contacto con Macri tras la renuncia.Si bien dijo que no ocupará ningún cargo, al ser consultado sobre la propuesta que se le hizo para ocupar la embajada de Argentina ante la Santa Sede precisó que tiene "una relación personal y familiar con el Papa Francisco", pero que no va a aceptar ese cargo."Yo creo que es el momento de dar un paso al costado porque estos tres años no sólo me dieron la oportunidad de colaborar, sino también hubo momentos de mucha tensión y dificultades", por la misma gestión, explicó.Además, remarcó el desgaste que significa "administrar un Ministerio donde permanentemente hay pujas" que demandan "toma de decisiones", por lo que consideró que ahora es necesario "encontrar un equilibrio en la vida familiar" luego de haberse desempeñado al frente de esa cartera durante tres años y como legislador durante otros seis.Triaca consideró que estuvo tres años en medio de "tensiones razonables" para el cargo, dado que en su cartera se deberían resolver unas 1.500 paritarias por año: consultado cual será el escenario de paritarias del año que viene, respondió que "cada sector analizará la realidad de la situación" y esas "negociaciones seguirán en la gestión de Dante".