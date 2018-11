Diputados dio media sanción al pedido de provincialización de Salto Grande

Con el acompañamiento del peronismo y del diputado Alberto Rotman, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley impulsado por el senador Ángel Giano por el que se declara que "los recursos naturales hídricos existentes en el territorio provincial y la energía que se produce como fruto de su explotación corresponden al dominio originario del Estado entrerriano conforme las previsiones constitucionales del orden nacional y provincial".También declara que "por razones históricas, jurídicas y económicas se encuentra comprendido en el anterior el Complejo hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay y demás legislación pertinente".A su vez encomienda "al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo Provincial y a las representaciones legislativas de la Provincia en la Nación la realización de las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación para obtener el reconocimiento del derecho de propiedad del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina en el Convenio y Protocolo Adicional de 1946 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay".Rotman fue el único diputado de Cambiemos que acompañó la iniciativa. Dijo que "si bien la provincialización no será fácil", está "filosóficamente de acuerdo".En tanto Joaquín La Madrid (Cambiemos) leyó un extenso texto en el que argumentó su posición contraria a la iniciativa que, según dijo, "atenta contra el derecho constitucional".Fue el diputado José Artusi (UCR en Cambiemos) el qué más fundamentos brindó a la hora de expresar su rechazo. Comenzó diciendo que tiene "inconvenientes de técnica legislativa" y aseguró que "es un proyecto absolutamente testimonial"."¿Con declaraciones como las de este proyecto estamos defendiendo el federalismo?", se preguntó. Y su respuesta fue rotunda: "No". Y además agregó que "se está haciendo una deformación del federalismo"."Todos sabemos que es una iniciativa que no va a prosperar, que no tiene ningún efecto práctico", advirtió luego, al tiempo que se preguntó qué sucedería si cada distrito provincial se encaprichara y pidiera provincializar lo que está en su territorio". En este sentido puso como ejemplo la represa de Yacyretá.Luego denunció "cierto atisbo de oportunismo" al preguntarse por qué este reclamo no se hizo antes, cuando el Ejecutivo nacional estaba en manos del peronismo.Más tarde aseguró que "a Salto Grande no hay que provincializarla, sino que hay que terminarla" y, en tal sentido, enumeró todos los beneficios que ello traería.Por último, instó a encarar una "negociación seria" con el Estado nacional" para obtener, por ejemplo, una tarifa diferenciada.El diputado Diego Lara fue quien argumentó a favor del proyecto de ley referido a la Responsabilidad del Estado Provincial, Municipios y Comunas por daños y perjuicios a los bienes o derechos de las personas.Tras destacar "los aportes realizados por el Senado", dijo que "la jurisprudencia de la Corte ha venido sosteniendo que la Responsabilidad del Estado es local".En este sentido, afirmó: "Se necesita una ley provincial que regule la Responsabilidad del Estado".Por su parte la diputada María Alejandra Viola (Cambiemos) contradijo a Lara y aseveró que "lo que menos va a haber son certezas" y advirtió sobre la relatividad en que va a caer la Responsabilidad del Estado.Calificó a la ley como "contradictoria" y ahondó en "las diferencias entre la Ley de Responsabilidad del Estado y lo que es el daño".También habló de las "desigualdades que esta ley generará entre los ciudadanos" y aseguró que "los entrerrianos tendrán un tratamiento diferente en función de dónde ocurra el daño" y graficó con las diferencias que habría entre un daño que ocurre en una escuela pública y una privada. Finalmente el proyecto fue sancionado.Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto por el que la Provincia adhiere a la Ley Nº 27.043 de Abordaje integral de las personas que presentan Trastornos del Espacio Autista.La Cámara de Diputados también aprobó un proyecto que incorpora, con carácter obligatorio, la enseñanza de la Educación Vial en los niveles primario y secundario, y otro por el que se incorpora a la currícula escolar, en forma obligatoria, la capacitación en Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Ambos del diputado Alejandro Bahler. (APF)