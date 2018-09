"No es el momento oportuno para plantear aumentos de tarifas"

Vale recordar que este jueves se realiza en Santiago del Estero la audiencia pública donde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) empezará a definir el valor de las tarifas del servicio que los usuarios deberán pagar desde octubre.



Al respecto, Garay recordó que "Paraná decidió no estar en la audiencia, pero nos representa el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto. Le pedimos a él que nos represente porque tenemos la misma visión de lo que es la región respecto al tema del gas. Creemos que hoy no es el momento oportuno para plantear ningún tipo de aumento de tarifas y menos el gas".



"Lo que se está discutiendo hoy en las audiencias públicas es un 30 por ciento de aumento del 100 por ciento del valor de la boleta; porque el 70 por ciento del componente del valor del gas tiene que ver con el valor del gas a boca de pozo y eso está cotizado en dólares. Actualmente es de 4 dólares el millón de BTU que es una medida de extracción del gas; cuando se tomó ese precio, se calculaba un dólar a 20 pesos, ahora hay que colgarlo a 40 pesos", indicó.



En tal sentido, el Defensor del Pueblo entendió que las "boletas van a venir con muchas subas del valor, no solamente por el aumento que hoy están pidiendo las distribuidoras. La audiencia de hoy es un pedido concreto de las empresas Redengas y Gas Nea de un 30 y 40 por ciento de aumento".



Por otra parte, Garay recordó que "hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que no se está cumpliendo. En su momento, la Corte dijo que los aumentos tarifarios tienen que ser razonables, progresivos, no confiscatorios, oportuno y esto no está pasando, por eso entendemos que Nación tiene que tomar medidas, no dar este aumento a las distribuidoras y ver cómo empezar a trabajar en políticas diferentes porque para el año que viene, sino se hace algo con respecto al precio del gas que hoy está en dólares, los usuarios no van a poder pagar las boletas, y ahí van a empezar los cortes, siendo un gran problema para la sociedad". Qué hacer como usuario

Si bien en la Defensoría del Pueblo se han recibido varios reclamos, Garay indicó que se pueden presentar en las oficinas de Redengas y plantear cada caso en particular. En tal sentido, explicó que "los usuarios tienen que fijarse en la boleta si en la parte de la lectura dice R (real) o E (estimativa). Si es Estimativa, se puede discutir. Para ello hay que ir a Redengas y plantear si el usuario cree que no ha consumido tanto; si la lectura es Real, la situación es más difícil. Por otra parte, si pueden justificar que es imposible pagar la boleta tienen que tratar de conseguir por lo menos que no les corten el servicio", más allá de que la empresa tiene el derecho de hacerlo. Elonce.com