Bordet reiteró las pautas de su gestión ante la crisis económica

"Vivimos un momento difícil, en el que mucha gente puede tener, con toda razonabilidad, angustia. Pero es ahora donde hay que sacar de cada uno de nosotros lo mejor, y donde debemos tener templanza quienes poseemos la responsabilidad de gobernar. Las crisis no se enfrentan haciendo economía sobre las necesidades más básicas que tiene nuestra población", dijo este sábado el gobernador Gustavo Bordet en Villa Urquiza.Al acompañar a los vecinos en el acto y desfile conmemorativo del 165° Aniversario de la Primera Colonia Agrícola Militar "Las Conchas", e inaugurar juegos infantiles en una escuela de jornada extendida, el mandatario ratificó su compromiso de "trabajar en políticas públicas claras, con transparencia y rendir cuentas a cada uno de nuestros vecinos de los actos de gobierno"."Estas crisis no se enfrentan haciendo economía sobre las necesidades más básicas que tienen nuestra población. Cuando hay crisis hay que reforzar las políticas alimentarias, los sistemas de salud, proteger y cuidar a cada uno de nuestros vecinos, y también hay que destinar los dineros que quedan para hacer las obras públicas que se necesitan para que la población tenga calidad de vida", expresó el mandatario en la plaza local."Entendemos que si todos ponemos lo mejor de cada uno de nosotros y aunamos esfuerzos, podemos conseguir salir adelante. Hay que hacer un compromiso irreductible, entre todos e independientemente del pensamiento político que podamos tener, porque no hay nada que pueda ser superior al bienestar de la gente y al interés común", señaló Bordet al estar acompañado por el intendente Alberto Gastiazoro."Así es como vamos a lograr trabajando en conjunto, llevar adelante los sueños de aquellos pioneros y fundadores que hacen 165 años vinieron a este lugar para darnos esta ciudad hermosa de Villa Urquiza", aseveró el gobernador.Aseguró además que su presencia en esta localidad del departamento Paraná, significa "reforzar un compromiso de trabajo que tenemos con el municipio y que lo hemos hecho desde el primer día de gestión. Entendiendo que todas las ciudades de la provincia son importantes, independientemente del tamaño o la población que tengan", remarcó.El gobernador trajo a colación el pedido de "tener agua potable dulce porque es una ciudad que está en la orilla del río y tiene que tomar agua del río. Algo que es inconcebible a esta altura. Nos propusimos trabajar para lograr la planta potabilizadora de agua. Este verano los pobladores de Villa Urquiza tendrán agua dulce. No es fruto de la casualidad, sino del trabajo articulado y de proponernos objetivos que tiene como único propósito mejorar la calidad de vida de la gente", remarcó.A modo de cierre, el mandatario reiteró "si cada uno de nosotros ponemos nuestra cuota tendremos sin ninguna duda, una ciudad de Villa Urquiza, una provincia de Entre Ríos y una Nación Argentina mucho mejor y como todos nos merecemos", concluyó.Bordet dijo que "estar reunidos acá es importante poder reafirmar los conceptos que establecieron hace 165 años porque hoy siguen teniendo vigencia. Entendiendo que todavía falta mucho camino por transitar para lograr las cosas que aquellos pioneros se propusieron".El gobernador Gustavo Bordet los felicitó por el 165° aniversario de la localidad e instó a contextualizar esa fundación en 1853 e recordó la sanción meses antes de la Constitución Nacional. "Nacía la organización nacional y asumía como presidente un entrerriano que fue Justo José de Urquiza", mencionó.Hizo referencia a preceptos como "gobernar es poblar", la llegada de inmigrantes y la fundación de las colonias agrícolas militares. "La importancia de esta primera colonia agrícola radica en esa vocación que trajeron las primeras familias que se afincaron en la colonia hasta que en 1860 una ley de la Legislatura provincial crean definitivamente y establece a la villa que llevará el nombre de Justo José de Urquiza". Dicho esto, acoto que "vinieron a traer el progreso a esta zona, pero también a todo el territorio de la provincia".Por su parte, el intendente de Villa Urquiza, Alberto Gastiazoro, sostuvo que "se le está cumpliendo un sueño. Villa Urquiza no es una localidad más. Es la primera colonia agrícola del país". Rememoró luego la presencia de los primeros colonos que "venían a trabajar la tierra. Hoy estamos trabajando lo mismo, dándolo todo lo que podemos. Creo que con el gobierno estamos trabajando muy bien", remarcó.Durante su reciente visita a Villa Urquiza, donde inauguró viviendas y recorrió la planta potabilizadora que está a poco de ponerse en marcha, el gobernador recibió el pedido de un grupo de niñas y niños de la escuela NINA N 36 Gregorio Araoz de Lamadrid de juegos infantiles. Este sábado los dejó inaugurados junto a la comunidad docente.Se entregaron aportes por 2.5 millones de pesos para la mejora de obras urbanísticas en la traza vial y a gastos que demanda la organización de la aniversario 165 de Villa Urquiza. Por otro lado, la cooperadora de la Escuela N° 36 General Gregorio Aráoz de Lamadrid recibió un aporte para la adquisición de juegos de parque para nivel inicial y primario. Se hizo lo propio con al cooperadora de la Escuela Secundaria de Adultos N°48 El Estribador con un aporte para realizar las jornadas educativas de intercambio y convivencia Circuitos Turísticos de Villa Urquiza.Acompañaron al gobernador la ministra de Gobierno, Rosario Romero; la diputada nacional Mayda Cresto; el jefe de la Segunda Brigada Área, comodoro Alejandro Maroni; los diputados provinciales Diego Lara y Gustavo Zavallo; concejales; el jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el jefe de Regimiento de Caballería de Tanques N°1 Coronel Brandsen, teniente coronel Matías Augusto Centeno Gai; el jefe de Prefectura Naval Paraná, prefecto Cristian González; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; los presidentes municipales y de juntas de gobierno de localidades vecinas, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de Veteranos de Guerra de Malvinas, entre otras autoridades.