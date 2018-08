"Si no defendemos la Universidad corremos serio riesgo"

Las comunidades educativas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se congregaron este viernes en la intersección de la ruta 11 y Avenida Los Eucaliptos en Oro Verde para defender, olla popular mediante, que la Universidad siga siendo gratuita; reclamar paritarias para el sector docente y protestar contra el recorte presupuestario en Educación.En diálogo con, Gonzalo, referente del centro de Estudiantes de la carrera de Bioingeniería, indicó que en la Facultad de Ingeniería "se dictan carreras que están muy poco disponibles en el territorio nacional y hay mucha gente estudiando que no es de la zona y tiene que pagar un alquiler".Esto hace que "muchos, sino la mayoría, dependan de los diferentes beneficios que otorga la universidad para poder continuar sus estudios, como la residencia, el comedor y las becas que este año no han aumentado en proporción a lo que han aumentado los gastos. El comedor está viviendo un momento complicado por falta de presupuesto para alcanzar la calidad necesaria que tiene que tener el menú, el cual aumentó de 15 a 20 pesos", dijo el joven que llegó hace cuatro años desde Corrientes.Por la tarde habrá una asamblea interclaustros donde los docentes definirán los pasos a seguir, teniendo en cuenta la convocatoria a una mesa de negociación nacional el próximo lunes. "Aunque nos dijeron no están muy dispuestos a levantar la medida de fuerza. Nos han adelantado que esta es una lucha que no va a ser de una semana, lamentablemente va a tener que continuar, quizás meses, y acompañaremos lo que resuelvan los docentes", agregó Gonzalo.Por su parte, la profesora Beatriz Luján, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dio cuenta que "nos tenemos que unir todos para defender no sólo la universidad sino también la educación pública en general, la baja del presupuesto significa una educación de mala calidad y tiene que ver con la decisión política del gobierno de desfinanciar la educación pública que es un derecho del pueblo".Luján reconoció que "todas las facultades están sufriendo los recortes, los cuales llevan a tener desfinanciados planes especiales que tienen las distintas facultades que influyen en lo que es investigación, extensión que son también funciones de la universidad".Finalmente, mencionó que "si no defendemos nosotros la universidad corremos serio riesgo. Todos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos está pasando y defender los derechos que hemos conquistado. Argentina se caracteriza por tener una universidad pública y gratuita, y de calidad, y sin presupuesto eso no se consigue. Tenemos que lograr que el Gobierno priorice lo que es la educación en todos los niveles antes que pagarle al Fondo Monetario".