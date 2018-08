Entre Ríos estrecha lazos con la Cámara de Comercio Argentino-Israelí

Foto 1/2 Foto 2/2

En el Salón de Acuerdos, el primer mandatario entrerriano recibió al presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto, y a Shmuel Friedman, ex funcionario del Ministerio de Agricultura de Israel, con una larga experiencia en los centros de investigación y desarrollo en las zonas desérticas de ese Estado.



El secretario de Producción, Álvaro Gabás, destacó la importancia "de la visita del presidente de la Cámara con quien estrechamos lazos de vinculación comercial e institucional para promocionar y generar inversiones en la provincia".



Agregó que en la ocasión hablaron sobre la posibilidad de realizar "una jornada de capacitación para promocionar todo lo vinculado a la agrotecnología, ya que la provincia necesita del apoyo y la logística que tiene la Cámara. Israel ha mostrado una enorme predisposición" y destacó que dicho país "tiene una función modelo gracias al desarrollo tecnológico".



"También se habló de la posibilidad de realizar una misión comercial a Israel basada en tres pilares: institucional, agrotecnología o agronegocios y técnica", agregó Gabás.



Al término de la reunión, Montoto, señaló que "consideramos estas actividades muy importante para nuestra Cámara de Comercio Binacional Argentina-Israel".



El representante israelí recordó que en diciembre de 2016 "la provincia de Entre Ríos celebró un convenio con nuestra cámara de comercio, en cuya firma también participó el embajador del Estado de Israel en Argentina, Ilan Sztulman. En ese marco, nos comprometimos a un sinnúmero de actividades de colaboración e integración, siempre en la promoción del comercio bilateral y el apoyo y desarrollo de distintas actividades tanto empresarias como comerciales de la provincia".



"Para nosotros es un alto honor ser recibidos por el gobernador", dijo y agregó: "Creemos que hay muchas potencialidades a desarrollar en esta provincia, entendemos que Israel tiene mucho que decir, como también la Argentina, y la provincia de Entre Ríos tiene mucho para aportar, porque no se trata sólo de decir o de las posibilidades de enseñar, sino también de aprender".



Destacó luego la presencia del licenciado Shmuel Friedman para participar de una jornada en el Centro de Convenciones de Paraná. Mencionó que el profesional "ha sido un alto funcionario del Ministerio de Agricultura de Israel, con una larga experiencia en los centros de investigación y desarrollo en las zonas desérticas de ese Estado, siempre en el mundo de la agricultura y la tecnología aplicada a ella. También está a cargo del primer proyecto de desarrollo e integración agrícola entre los estados de Egipto e Israel, que se desarrolla en Egipto", reveló.



Al respecto, afirmó que "el gobernador se manifestó sumamente interesado en ver los aportes de estos centros de investigación y qué es lo que se puede hacer en esta provincia. En ese sentido, vamos a tener una serie de actividades, como la jornada de este lunes en el Centro de Convenciones, donde participan representantes de la vida económica de la provincia, Cámaras de Comercio e instituciones".



"Creemos que este encuentro es un paso adelante muy importante en la concreción de las intenciones que fueron firmadas en el convenio entre la provincia y nuestra Cámara de Comercio", finalizó.



A su turno, Friedman dijo: "Tuve el honor de ser invitado a esta hermosa provincia por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y de participar en estas actividades que apuntan a mejorar el rendimiento productivo y el ingreso de los agricultores de vuestra provincia".



Además, comentó que "nuestra idea es hacer un centro de investigación aplicada porque los productores quieren aumentar el rinde, evitar enfermedades. Queremos abordar y resolverles los problemas". A ello agregó: "Estamos tratando de desarrollar un producto único para poder trabajar no sólo en el desierto sino también en otras regiones. Les enseñamos a los agricultores cómo producir de mejor manera y tenemos un servicio de extensión en el que nos dirigimos a ellos, vamos a los establecimientos, para poder implementar estas estrategias".



"Este modelo que le hemos mostrado brevemente al gobernador lo aplicamos en todo el mundo, hay proyectos en Asia, en China, en Africa y el principal objetivo que tiene es mejorar el rinde para los productores", acotó Friedman.



Finalmente, afirmó: "Estamos muy conformes de haber venido y de haber colaborado, Estamos bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura de Israel y el Ministerio de Relaciones Exteriores también y nuestros amigos de la Cámara, y esperamos poder colaborar".



El convenio

Con el objetivo de promover la cooperación y el intercambio tecnológico y económico con Israel, el gobernador Gustavo Bordet suscribió el 1 de diciembre de 2016 un convenio de cooperación bilateral con la Cámara de Comercio Argentino Israelí para el intercambio tecnológico, comercial y educativo. La firma se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, con la presencia del embajador de Israel en Argentina, Ilan Sztulman.



En esa oportunidad, el gobernador enmarcó este acto en la política de "vinculación con el sector privado pero también de vinculación de Entre Ríos con el mundo", y resaltó la "posibilidad de llevar nuestra oferta exportable y de tener el intercambio técnico que se necesita para fortalecer nuestros sistemas productivos".