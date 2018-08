Ante la cumbre civil del G20, Macri habló de "combatir y prevenir la corrupción"

El presidente Mauricio Macri destacó que la construcción de "un Estado transparente que esté al servicio de las personas es algo fundamental para combatir y prevenir la corrupción", al hablar hoy durante un acto con representantes de organizaciones de la sociedad civil en el marco del G20."Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esta agenda y los resultados están a la vista", afirmó Macri, quien confió en que la Presidencia argentina del G20 "será un éxito si continuamos trabajando juntos para enfrentar colectivamente los desafíos globales del siglo XXI".El Presidente encabezó esta mañana en el Palacio San Martín el acto de entrega de las conclusiones elaboradas por el grupo de afinidad del G20 que reúne a organizaciones de la sociedad civil.La ceremonia también contó con la participación del canciller Jorge Faurie y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otras autoridades.Macri subrayó que "ya hemos transitado más de la mitad de la Presidencia del G20 y la verdad es que estamos entusiasmados con el trabajo"."Los avances que estamos logrando juntos son importantes, y también estamos contentos de que los miembros del G20 han ampliamente apoyado nuestras prioridades, debatiendo temas y proponiendo pasos concretos".Dijo que "cada reunión es un paso más hacia la Cumbre de Líderes", que se realizará en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre próximos y que "va a ser la primera que tenga lugar en Sudamérica, una región que tiene la vocación de aportar su visión".Señaló que "tenemos nuestras aspiraciones de avanzar hacia lo que todos queremos, que es un desarrollo equitativo y sostenible"."Estamos presidiendo el G20 con el espíritu de ser un mediador de buena fe, fomentando el consenso en el marco de una discusión amplia y plural, porque queremos seguir demostrando nuestro compromiso con la cooperación internacional, el multilateralismo, la gobernanza global y este sin duda es un momento clave para mostrarla", indicó.Sostuvo que "vamos a seguir liderando el G20 con las necesidades de nuestra gente puestas, como siempre, en primer lugar, buscando construir sobre preocupaciones compartidas y sobre intereses comunes".Macri puso de relieve que "la sociedad civil tiene un rol fundamental en este proceso de diálogo y construcción de consensos, porque si vamos a enfrentar nuestros desafíos comunes de manera colectiva cada uno de nosotros tiene que hacer su parte"."Creemos que no hay espectadores, todos tenemos que ser protagonistas y tenemos que dar las discusiones en conjunto con la sociedad civil, no de espaldas a ella, porque las soluciones globales requieren compromiso, requieren la acción no solo de los gobiernos, sino de todos los sectores de la sociedad", agregó."Por eso, hoy vine a recibir el paquete de políticas con las recomendaciones que prepararon después de tantos meses de trabajo. Sé que el proceso involucró a más de 600 ONG de más de 40 países. Estoy seguro de que será un aporte constructivo a lo que todavía queda por delante hacia la Cumbre de Líderes", afirmó el Presidente.Macri también felicitó a los representantes de la cumbre civil "por haber firmado una declaración sobre anticorrupción"."Sé que lo han hecho en conjunto con el B20", añadió en referencia al grupo de afinidad que reúne a a los representantes del ámbito empresarial y la comunidad de negocios y apuntó que "esto es algo inédito en la historia del G20"."También quiero destacar el trabajo que están realizando en materia de género, apoyando la decisión que tomamos de profundizar los acuerdos de las presidencias anteriores y transversalizar el tema a toda la agenda", afirmó el Jefe del Estado.El Civil 20 es el grupo de afinidad integrado por organizaciones no gubernamentales de los países integrantes del G20 que lidera la relación de este sector con el foro multilateral.