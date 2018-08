Bordet reconoció la labor de los maestros rurales

Escuelas NINA

Mojón de la Patria

Fue durante los festejos por el centenario de la escuela de jornada completa Crucero ARA General Belgrano de Don Cristóbal 2º, en departamento Nogoyá. Desde ese establecimiento educativo, cuyo nombre homenajea a un héroe entrerriano, el gobernador destacó la labor de los maestros rurales que "hacen Patria" y ratificó la decisión de incrementar las escuelas de doble jornada como política de contención social.Esta es la segunda oportunidad que Bordet visita Don Cristóbal 2º, La primera había sido luego de un temporal que había causado severos destrozos en la zona. "Ahí vi que había un fuerte espíritu en la comunidad educativa para con la escuela, un fuerte sentido de pertenencia, Por eso cuando me invitaron para venir al centenario quise estar para testimoniar el compromiso de trabajo que Don Cristóbal en una zona de las más productivas que tiene la provincia de Entre Ríos".Esta "es una zona donde se conserva la población rural y esta escuela hace que los chicos tengan la posibilidad de desarrollarse aquí y aplicar los conocimientos que tienen en la escuela secundaria luego en las distintas explotaciones cerca de la zona, sin tener que emigrar a buscar el futuro en otros centros poblados que los alejan de sus familias", acotó.En ese sentido, indicó que "esto tiene mucho que ver con la tarea que realizan los maestros rurales. Tengo un profundo respeto por ellos, Mi mamá fue durante buena parte de su vida maestra rural".Más adelante, reflexionó sobre el concepto de la educación: "No hay que buscar grandes pensadores para definir cuál es la estrategia educativa. Les puedo asegurar que ninguna tarea en educación se hace si no hay amor, si no existe la pasión por la enseñanza y la única gratificación que queda después es cuando uno deja la docencia y sus alumnos lo reconocen, saludan y agradecen. Yo fui profesor 14 años, por eso lo sé. Y cuando me encuentro con un alumno y agradecen quizás el valor más importante que tiene una persona, que es el conocimiento, que es lo que nos da libertad, que nos permite pensar discernir decidir en la vida", completó."En estos 100 años hago un profundo homenaje a todos los maestros rurales por la tarea que hacen todos los días, y hacen Patria. Se trata de eso. Además de la vocación, están forjando un porvenir de generaciones futuras. También quiero hacer otro homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Esta escuela lleva el nombre de ARA General Belgrano, en homenaje a Julio César Monzón, y siempre es oportuno homenajear a nuestros héroes caídos en nuestras Islas Malvinas", aseveró.El gobernador Bordet aseguró que "desde el lugar que nos toca como gestión, desde el primer día hemos avanzado en mejorar la calidad educativa. Por eso es que una de las acciones que nos tomamos, justamente fue incrementar el número de escuelas de doble jornada, bajo la modalidad Nina. En lo que llevamos de gestión hemos transformado y creado 35 nuevas escuelas Nina, y esto es un esfuerzo presupuestario importante", enfatizó.Y luego ahondó: "Lo hacemos porque entendemos que esto no es un gasto. No está en el rubro gastos, esto es inversión, es apostar a que nuestros jóvenes puedan tener, no solo los conocimientos necesarios, sino la contención que se brinda en la escuela con las tareas extracurriculares para que puedan tener en la jornada completa cubierta todas las necesidades, hasta la más básica como es la alimentación, para poder lograr que nuestros jóvenes puedan tener igualdad de oportunidades".En esa línea aseguró que "no es lo mismo muchas veces quien tiene la capacidad económica para ir a una escuela privada y puede pagar buenos profesores, que quien no lo tiene. Y nuestra tarea como gobierno es asegurar que esa educación pública tenga la misma calidad que la educación privada, para esto hay que trabajar todos los días. Por eso yo quiero convocarlos a toda la comunidad educativa para poder seguir trabajando y para que en el futuro puedan seguir surgiendo generaciones de chicos, chicas, niñas y niños de esta hermosa zona de Don Cristóbal para poder darle a nuestra provincia de Entre Ríos prosperidad y sobre todo grandes hombres y mujeres en el futuro".Luego del acto, el gobernador recorrió las habitaciones del internado, que tiene en proyecto un SUM y el pabellón de internado. También entregó un aporte para la junta de gobierno, de 100.000 pesos.El padre Blas Corbalán dio la bendición, en el acto en el que estuvieron presentes el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna; el presidente de la junta de gobierno, Junta Víctor Fernández; el secretario de Producción, Álvaro Gabás; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el senador Beltrán Lora; la senadora nacional, Alicia Fregonese; los diputados provinciales Fuad Sosa, José Allende y Daniel Koch; además de representantes de asociaciones tradicionalistas; ex alumnos, alumnos, docentes ex docentes.Por su parte, la directora del establecimiento, Liliana Molina, manifestó que los 100 años "significan 100 años de educación y en una localidad como esta una escuela rural tiene tanta historia e impronta tan rica, son 100 años educando a futuros ciudadanos, esta escuela es un mojón de la Patria".Destacó que "nos honra el gobernador con su visita porque ha considerado participar de nuestro centenario, tan caro a nuestros sentimientos de la comunidad educativa y de los vecinos; estamos muy agradecidos".Liliana explicó que la escuela tiene una matrícula de 60 alumnos en los niveles inicial y primaria, funciona en el mismo lugar la escuela agrotécnica de alrededor de 130 alumnos y tiene internado, "por lo tanto tiene alumnos del Don Cristóbal y de localidades vecinas, como Viale, Seguí, Crespo, Ramírez, Nogoyá, Paraná y de toda la zona rural".Los festejos, en los cuales actuó la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, "estamos inaugurando un monumento por el centenario que le hemos encargado a la artista Valentina Fernández de Barroso, quien se ha inspirado y ha logrado el monumento que significa los 100 años de la escuela y su comunidad, con el trabajo de aquella gente, con el sueño de aquellos que la fundaron y además incluye un homenaje al héroe de Malvinas Julio César Monzón, fallecido en el hundimiento del crucero ARA por el cual esta escuela tiene su nombre", explicó.