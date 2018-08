Convocan al acto que encabezará el ex ministro Kicillof en Paraná

El ex ministro de Economía y actual diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, encabezará un acto político este sábado a las 16 en el estado del Club Echague, con motivo del lanzamiento del espacio "Unidad Ciudadana" conducido por Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional."Kicillof es una referencia importante y reconocida, y creemos que su mensaje declarativo ayudará a construir esperanzas y propuestas", destacó la ex intendente de Paraná, Blanca Osuna ael programa que se emite porSi bien prefirió no hablar de candidaturas, Osuna adelantó que el encuentro, "será una fiesta de la democracia"."Las banderas del peronismo en materia de derechos son la base fundante de una propuesta integral que abra el debate, la producción y el diseño de propuestas que el próximo gobierno de Unidad Ciudadana llevará adelante", destacó la ex intendente."La propuesta que tenemos es que podemos vivir mejor, porque Paraná se lo merece, lo mismo que Provincia y Nación", resaltó Osuna.

"La ciudad tiene derecho a estar mejor"

"Creemos que real y efectivamente, la ciudad, el conjunto de trabajadores y los sectores más humildes, están en una situación caótica que se agrava a consecuencia de las políticas del gobierno de Cambiemos", denunció Osuna.Según advirtió, "estamos siendo maltratados" por "la pérdida de trabajo que agobia y las bajas en las ventas".Osuna insistió en que "hay un camino abierto a transitar", y convocó a "los iguales, a los que sentimos que tenemos derecho a vivir mejor, a tener trabajo, a tener educación, salud, una lista larga de derechos que hemos tenido porque cuando los tuvimos, los gozamos y hemos podido proyectarnos bien", argumentó."No hay derecho de vivir mal, porque hemos vivido en tiempos mejores", remarcó la ex intendente de Paraná.