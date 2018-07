IAPV construirá 100 viviendas en siete localidades entrerrianas

Viviendas en marcha y adjudicadas

El gobernador Gustavo Bordet abrió los sobres de las licitaciones de casi 100 viviendas para siete localidades entrerrianas, con recursos propios. En ese marco destacó el proceso de "inclusión social" que significa para "muchas familias el acceso a la vivienda propia" y la "generación de empleo y mano de obra"."Hace 20 años que la provincia no tenía un plan propio. Esto es clave para generar desarrollo de inclusión social de muchas familias a la vivienda propia y para la generación de empleo y mano de obra", remarcó el mandatario durante el acto en Casa de Gobierno acompañado por intendentes y legisladores de todas las fuerzas políticas."Son muchas las empresas que se presentarán en todo el territorio de la provincia porque el plan está contemplado para los municipios medianos, pequeños e incluso para las juntas de gobierno. Esto dinamiza la economía", insistió.El programa Primero Tu Casa comprende la construcción de 1.000 viviendas, con recursos enteramente provinciales, para familias que no pueden tener acceso a los créditos bancarios. En esta oportunidad se conocieron las ofertas para la construcción de 95 unidades habitacionales en Ceibas, Rocamora, Santa Luisa, Federal, Feliciano, Basavilbaso y La Criolla.En ese marco, el mandatario recordó que "ante la necesidad que teníamos en la provincia de desarrollar un plan de viviendas que contemple a mucha familias que no han podido alcanzar el sueño de techo propio", se implementó "el programa Mi primera casa y lo hemos instituido enteramente con fondos provinciales".Además, "muchas de estas viviendas ya está en ejecución", resaltó Bordet y detalló que se asignaron "fondos del Tesoro y recupero de cuotas que fuimos cobrando para lanzar una primera tanda de 500 viviendas", entre las cuales se encuentran estas 95."También estamos en proceso de licitación de 500 viviendas más que se financiarán con fondos del crédito internacional que tomamos en dólares. Tenemos los dólares depositados con lo cual se irá desembolsando a medida que se construyan las unidades habitacionales. Con esto, se lanzará el segundo plan de vivienda", acotó.Asimismo, sostuvo que "en la medida que los intendentes nos suministren los terrenos, iremos asignando los cupos de viviendas de la manera que lo venimos haciendo sin ningún tipo de distinción".Presupuesto nacional"El presupuesto nacional contempla restricciones considerables que lo anunció el Presidente para alcanzar la meta fiscal del 1,3 por ciento, estamos conversando los gobernadores, ministros de Economía, para ver cuáles son las partidas que hay que modificar. Pero hay cuestiones que de ninguna manera estamos dispuestos a resignar, como las transferencias automáticas y que nos corresponden, que son derechos coparticipables y en otros casos estaremos analizando", reafirmó el gobernador.Ante una consulta puntual, Bordet precisó: "Vemos con preocupación que hay rubros como Fonavi que de producirse la quita a las provincias nos traería aparejado un grave problema, independientemente que tengamos este plan de viviendas. Pero son todos anuncios que hoy están en los medios de prensa. Oficialmente no tenemos nada y estamos siguiendo todo con mucha atención".Cumplir con el sueño de las familias"Estamos dando un nuevo paso para cumplir con el sueño de las familias entrerrianas de acceder a una vivienda digna, en un trabajo mancomunado que llevamos adelante desde el gobierno provincial de Gustavo Bordet con los municipios y juntas de gobierno", remarcó el presidente de IAPV, Marcelo Casaretto, luego de la apertura de sobres.Casaretto reconoció que "la demanda es ilimitada y sabemos que la capacidad de respuesta no nos permite atender la totalidad de la demanda, pero es un hecho sustantivo poder avanzar un paso más cada día y acercarnos a las soluciones".LogrosPor su parte, los intendentes destacaron la iniciativa. En ese sentido, el presidente comunal de Federal, Gerardo Chiapino, sostuvo que "afortunadamente corresponde a nuestra localidad 16 viviendas" e indicó que "estas soluciones habitacionales favorecen un montón".En tanto, la intendenta de San José de Feliciano, Silvia Moreno, manifestó que son 16 las viviendas que le corresponde a su ciudad y mencionó que "al no haber programas que erradiquen ranchos o solucionar el problema habitacional, a los municipios se nos complica muchísimo hacerlo con recursos genuinos". Por tal motivo, Moreno dijo: "Celebramos la decisión del gobernador Gustavo Bordet porque sabemos que son con recursos netamente provinciales después de 20 años. Esto es un logro importante, más aún por la situación económica que estamos atravesando y la problemática habitacional que tenemos en cada una de nuestras ciudades".La ejecución de viviendas ya se inició en Villaguay (16 viviendas), Villa Mantero (10 viviendas) y San Gustavo (10 viviendas). En tanto se firmaron los contratos para comenzar las obras a la brevedad en Lucas González (10 viviendas), Aranguren (10 viviendas); Villa Clara (12 viviendas), Villa Domínguez (10 viviendas) y Jubileo (10 viviendas).También fueron adjudicadas en Gualeguaychú (21 viviendas), Antonio Tomás (10 viviendas), Colonia Elia (10 viviendas), Alcaraz Segundo Sur (10 viviendas), Estancia Grande (10 viviendas), Conscripto Bernardi (15 viviendas), La Florida (12 viviendas) y Los Charrúas (18 viviendas).Además del titular del IAPV, Marcelo Casaretto, y el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana, estuvieron presentes la diputada nacional Mayda Cresto; los senadores provinciales Nancy Miranda, Miriam Espinosa, Daniel Olano, René Bonato, Ángel Giano, Raymundo Kisser y Aldo Ballestena; y los diputados provinciales Esther González; Martín Angiano, Silvio Valenzuela, Alejandro Bahler, Gustavo Osuna, Rubén Ángel Vázquez y Gustavo Zavallo.Acompañaron también los intendentes de Federal, Gerardo Chapino; de Feliciano, Silvia Moreno; de Ceibas, Sabrina Olano; de La Criolla, Luis Passarello, y el de la Junta de Gobierno de Rocamora, Rubén Bonín, entre otras autoridades.