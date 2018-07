Sociedad Rural pidió no ver al campo como "una fuente inagotable de recursos"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, pidió tras el corte de cintas de la 132° Exposición Rural de Palermo, que el campo no sea visto "como una fuente inagotable de recursos fiscales".



En los últimos meses, circularon diversas versiones sobre un freno en la baja de las retenciones a la soja, hoy una tasa del 26,5%. Si bien el presidente Mauricio Macri le dijo a la Mesa de Enlace que no habrá cambios en la baja mensual del 0,5%, en el sector sigue el malestar por los rumores. Así reza la nota de Mariana Reinke en LA NACION.



"El campo no debe ser visto como una fuente apetecible e inagotable de recursos fiscales, sino como un aliado estratégico de la construcción de un modelo de país viable y sustentable", dijo Pelegrina, que agregó: "Invitamos a la dirigencia política a que mire la otra cara de la moneda. Lo que el campo argentino propone, desde esta exposición rural, es una alianza entre el campo y las ciudades, entre lo público y el sector privado para poner al país en la senda de la reactivación".



Pelegrina se pronunció de esa manera ante la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el secretario de Agricultura de la Nación, Guillermo Bernaudo. En una mañana fría y con lloviznas, el presidente de la Rural también recordó el nuevo aniversario del atentado de la AMIA y exigió: "Reclamamos Justicia para los familiares de las víctimas del atentado y para el fiscal Alberto Nisman".



En tanto, el jefe de Gobierno porteño reconoció la labor del campo para el país. "El campo está haciendo un gran aporte a la recuperación del país. Vemos acá (por la muestra en la Rural) todas las expresiones del trabajo alrededor del campo. El sector político y otros sectores de la dirigencia argentina palpan, en esta exposición, el potencial que tiene el campo argentino".



Luego del acto, las autoridades realizaron un recorrido por los distintos pabellones que conforman la muestra. La exposición cuenta con más de 4000 animales y 400 expositores de todos los rubros agropecuarios.



Entre otras personalidades, en el corte de cintas también estuvieron el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti, el senador nacional Alfredo de Angelli, el ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís, y el secretario general de la Uatre (el gremio de los trabajadores rurales), Ramón Ayala, además de dirigentes de la Mesa de Enlace.



En el marco de la apertura de la muestra, Sarquís, dijo que la Provincia de Buenos Aires se comprometió a tener un estándar único sanitario para fin de año. "Vamos a terminar la revisión de los frigoríficos que estaban en proceso de mejora junto con el Senasa", señaló. El ministro recordó que, durante la última reunión de la Mesa de las Carnes, el lunes pasado, Macri puso a Buenos Aires como ejemplo de trabajo en equipo.



En la misma línea, Bernaudo, que asistió en representación del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere (de viaje a Bruselas), dijo: "Los resultados están a la vista, estamos trabajando en la transparencia de la cadena y cumplimos con la cuota Hilton en un 95%".



Con respecto a los rumores sobre las retenciones a la soja, el funcionario aclaró: "Está clara la postura del Presidente (de que no se frenará la baja en el cultivo). Lo prometió a la Mesa de Enlace en 2014 cuando aún no era candidato, lo confirmó en Tandil en el lanzamiento de la actual cosecha fina y se lo reafirmó a los dirigentes del campo hace diez días".



Vale recordar que el sábado 28 será el acto de inauguración oficial en la pista central, que está previsto cuente con la presencia del presidente Mauricio Macri. De recorrida El frío y la lluvia llegaron para quedarse, al menos por unos días. A pesar del clima, el clásico recorrido, tras el corte de cintas, de las autoridades por el predio de la Exposición Rural de Palermo no se dejó a un costado.



Con música de fondo de la banda de chicos del Arzobispado de La Plata, la caminata de Rodríguez Larreta y de Pelegrina comenzó hacia el stand institucional de la ciudad de Buenos Aires. Allí el mandatario porteño aprovechó para sacarse unas fotos con los promotores que ya comenzaban su labor.



Después se dirigieron al stand de la Uatre, donde los esperaba el titular de la entidad, con mate y pasteles caseros.



Ayala, agradecido por la presencia de las autoridades, rememoró: "Hace un año estábamos con un nudo en la garganta por la pérdida de quien fue el más grande dirigente que tuvo la Uatre, el Momo Venegas, el hombre que buscó siempre hacer desaparecer la grieta".



Por su parte, Pelegrina también recordó con emoción su amistad con el Momo y destacó la alianza del sector con el gremio.



Entre mate y mate, el jefe porteño volvió a elogiar la actividad agropecuaria. "El campo es un ejemplo de lo que podemos llegar a ser los argentinos trabajando todos juntos. Hay una gran sintonía en este ámbito", dijo, mientras le alcanzaban un pastelito de membrillo.



Se acercaba el fin del recorrido cuando, al pasar por la carpa de aves, un productor avícola se acercó al mandatario y, con un gallo de la raza Croad-Langshan en brazos, le pidió una foto junto al animal. Con una sonrisa, Rodríguez Larreta accedió.