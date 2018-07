Frigerio: "El esfuerzo hacia el equilibrio fiscal debe empezar por el Estado"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio aseguró hoy que "el mayor esfuerzo en este camino al equilibrio de las cuentas públicas tiene que empezar por el Estado y la política, no sobre la gente y los sectores productivos".

"Es indispensable para mejorar la calidad de vida de los argentinos que el Estado deje de gastar siempre más de lo que ingresa en sus arcas", manifestó Frigerio.



Por otra parte, el titular de la cartera de Interior indicó que para ordenar la discusión del presupuesto 2019 es necesario definir "competencias", qué nivel de gobierno "se hace cargo de cada cosa".

"Hoy hay muchas competencias que no tienen todavía una definición clara de si es una obligación del Gobierno nacional, provincial o municipal. Creo que a partir de la decisión del presidente Mauricio Macri de construir un gobierno realmente federal por primera vez en la historia de la Argentina, también es necesario discutir esto", afirmó Frigerio.



El ministro además aseveró que "en este esquema orientativo estamos proponiendo a los gobernadores respetar la copartipación primaria que recibe la Nación y las provincias".

"Esto es hoy un 33 por ciento para las provincias y un 66 por ciento para la Nación", explicó.



En ese sentido, Frigerio ponderó que "es un borrador orientativo, no queremos poner nada en letra de molde porque las reuniones son para el intercambio de opiniones para partir de ahí lograr un consenso con la mayoría de los dirigentes de la oposición".

"De los 300.000 millones que necesitamos trabajar, a las provincias les tocaría el esfuerzo de aproximadamente 100.000 y ese número es bastante parecido a lo que las provincias van a recibir con la devolución de fondos que antes le retenía la Anses, más otras partidas", concluyó.