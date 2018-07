Bordet: "En este 9 de Julio, la convocatoria es para trabajar en conjunto"

El gobernador Gustavo Bordet encabezó el acto oficial por el 202 aniversario de la declaración de independencia en San Salvador. En ese marco instó "a trabajar en conjunto porque nada se logra con voluntarismo, en soledad y con egoísmo" y aseguró que "se debe tener la responsabilidad de trabajar seriamente".Además, Bordet sostuvo que "cuando se trabaja de manera transparente y cuidando los recursos, alcanza y es suficiente para cumplir con nuestras obligaciones y además hacer obras". También entregó aportes y recorrió la feria de artesanos de la localidad.El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila, el intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, los ministros de Gobierno, Rosario Romero, y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, los legisladores Lucas Larrarte y Nancy Miranda; concejales, funcionarios, autoridades militares y referentes de diversas instituciones. La Banda de Policía ejecutó las estrofas del Himno Nacional Argentina.Bordet hizo un repaso de diversos momentos históricos y aseguró que "todavía tenemos muchas asignaturas pendientes. Hay que trabajar todos los días para que la libertad, que es un valor supremo, esté individualmente en cada habitante de nuestra Patria. Esa libertad es un valor supremo colectivo que tiene que estar como Nación para que en cada acto de gobierno, quienes tenemos la obligación conferida por mandato popular, la ejecutemos y la llevemos adelante. Sin generar con nuestras decisiones perjuicios que comprometan a nuestras generaciones futuras y que hipotequen el futuro de nuestro país y de nuestra provincia", sostuvo.Dijo además que "se debe tener la responsabilidad de trabajar seriamente" y manifestó que "cuando se hace de manera transparente y cuidando los recursos que son del resto de los entrerrianos, créanme que alcanza y es suficiente para cumplir con nuestras obligaciones y además hacer obras"."En ese camino estaremos trabajando. Como lo venimos haciendo y lo hacemos junto con el intendente de San Salvador y con todos los del resto de la provincia, sin importar el partido o la fuerza política a la cual pertenecen porque no hay ningún interés que sea superior al bien común y al interés colectivo, que no conoce de partidos y de intrigas políticas. Conoce de soluciones que todos los días los vecinos nos demandan. Ése es el desvelo que tenemos como gobernantes, el de poder estar a la altura de las circunstancias, de comprometernos para generar un desarrollo productivo y económico, pero también para generar un desarrollo social y humano donde cada persona y familia pueda realizarse y sentirse pleno".

"En este 9 de Julio, la convocatoria es para trabajar en conjunto"

"De nada sirve tener riqueza y obras faraónicas, si nuestra gente y familias no viven con felicidad, prosperidad y no tienen, a veces, para llevar el alimento necesario. Éstas son las funciones indelegables que tenemos como provincia, ciudades y Nación para estar a la altura de las circunstancias", insistió."En este 9 de Julio, la convocatoria es para trabajar en conjunto porque nada se logra con voluntarismo, egoísmo y en soledad. Esto nos tiene que encontrar a todos unidos trabajando en conjunto para poder resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Por eso señor intendente de San Salvador, muchas gracias por esta invitación a poder compartir con esta maravillosa ciudad, donde tantos afectos tengo, este 9 de julio, para renovar este compromiso fecundo de que nuestras ciudades y provincia puedan alcanzar el desarrollo pleno. Viva la Patria!", concluyó.Por su parte, el intendente Marcelo Berthet hizo referencia al hecho histórico independentista y el legado de esa gesta; y en ese marco sostuvo que "un gobierno hacedor de futuro es uno que gestiona con recurso propios".En ese marco, resaltó el trabajo de "nuestro gobernador transformando los puertos entrerrianos para que nuestra producción salga al mundo utilizando los ríos y la navegación, y así ser más competitivo, y generar mejores condiciones para los que producen, industrializan y trabajan".También se refirió a la realidad de San Salvador y sostuvo que "estamos mejor que ayer, construyendo un futuro que nos contenga" y llamó a "seguir creciendo, pero debemos hacerlo ordenadamente de la mano de un Estado presente, promotor y participativo"."Estoy hablando de una Patria con sensibilidad social porque libertad e independencia son sólo posible si hay justicia social", continuó Berthet y concluyó: "como lo he escuchado decir al gobernador, citando a Don Arturo (Jauretche), o es para todos la cobija o es para todos el invierno".El gobernador Gustavo Bordet entregó al intendente Berthet el decreto N°1979 que adjudica la obras de Desagües pluviales, Cuenca noreste - calle Arroyo Grande, en San Salvador a la empresa OIC SA por 27.701.290 pesos. Además, el intendente de San Salvador recibió una copia del contrato firmado por la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande (Cafesg) para la ejecución de la obra cordón cuneta y badenes Barrio Ferro Nuevo, primera etapa. El monto oficial es de 2.629.751 pesos.La Escuela Privada N° 113 San José de San Salvador recibió 1 millón de pesos para la construcción de una cocina comedor, y el mandatario entregó un aporte de 30.000 pesos al Jockey Club San Salvador para la construcción de una cancha de bocha sintética. En tanto, también se le otorgó 86.300 pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Campos para ejecutar obras de ampliación.Tras pasar revista de tropa, el gobernador Gustavo Bordet saludó a la Agrupación 9 de julio pasada las 10.30 de la mañana en San Salvador. Finalizado el acto protocolar, hubo un desfile militar y de delegaciones educativas y civiles, además de espectáculos artísticos. Estuvo también la Banda de la Policía y la Feria de los artesanos que fue recorrida por el gobernador. Hubo venta de comidas, expositores, espectáculos, un coro y el grupo "Los Príncipes", de Paraná.