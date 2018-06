Crearán la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario

La Cámara de Diputados sesionó el martes a las 18 y dio luz verde a una serie de proyectos.



Se aprobó la iniciativa contenida en el Expediente 21.991 con la adhesión de la Provincia a las exenciones impositivas previstas en el Artículo 21 de la Ley Nacional 27.349 que establece el apoyo al capital emprendedor.



Al respecto, el diputado Joaquín La Madrid señaló: "Venimos a adherir a la Ley Nacional 27449. Esta ley está dividida en tres partes: una, es la creación de la sociedad por acciones individuales que permite que se aceleren los trámites y se realice la apertura de una sociedad, así como las condiciones para una cuenta bancaria y que el emprendedor lo pueda hacer en manera rápida y sencilla".



"Es sabido que el capital emprendedor en Argentina es muy fuerte pero no llega a más del 20 por ciento de sobrevivencia de los proyectos. Se busca bajar los costos de transacción, para poder iniciar esta sociedad. En segundo lugar, se regula el financiamiento por capital colectivo; Esto funciona en el mundo y creemos que es muy beneficioso para apoyar el capital emprendedor. En tercer lugar, esta ley crea, en su artículo 14, el Fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor. Esperamos que sea de gran apoyo al capital emprendedor que tenemos en nuestra provincia", dijo.



También se aprobó la iniciativa por la que se crea el programa de capacitación de operarios de maquinaria vial, y que está contenida en el Expediente 21.509. Al respecto, La Madrid sostuvo que "este proyecto crea el programa de capacitación permanente, viendo la necesidad que tenemos de aumentar la cantidad de operarios de maquinarias viales para el mantenimiento de caminos de la provincia. Creemos de suma importancia que se podrá contratar como capacitador al personal retirado de la Dirección Provincial de Vialidad".



Además se dio luz verde al Expediente 22.073 por el que se establece la protección, el desarrollo, la promoción, la difusión y comercialización de las artesanías producidas en todo el territorio provincial.



La diputada Miriam Lambert argumentó que "el proyecto fue ampliamente debatido en Comisión, hemos dado tratamiento desde fines del año pasado y lo hemos puesto a la consideración de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia. Cabe destacar que nace del trabajo de los artesanos que se nuclean en el Festival nacional de artesanías que se realiza en Colón. Fueron ellos los que motivaron a que se viera que la actual ley es insuficiente en aspectos de protección y garantías de la propia actividad".



En la sesión del martes también se aprobó el proyecto de ley contenido en el expediente 22.813 por el que se incorpora al Artículo 269 del Código Fiscal de Entre Ríos, referente al dominio- Impuestos de los automotores.



El diputado provincial Diego Lara señaló al respecto: "Intenta brindar una solución a una problemática de la vida diaria de los contribuyentes por la cual los contribuyentes del impuesto automotor que transfieren, venden, ceden su automóvil continúan como contribuyentes del padrón de ATER porque no se formaliza, no se transfiere en forma definitiva".



"Hay antecedentes, lo regula el ARBA en la provincia de Buenos Aires, intenta zanjar ese problema sin perjudicar al Estado provincial. Con el diseño no se perjudican las arcas provinciales, sino que planteamos lo que se denomina 'denuncia impositiva de venta' que se efectiviza ante la ATER, con determinados requisitos: no registrar deudas en concepto del impuesto a los automotores, haber formulado la denuncia de venta ante el Registro automotor, formular declaración jurada que se identifica a quien vendió con el boleto de compraventa, y una constancia de intimación fehaciente a quien no hizo la transferencia. Cumpliendo esos recaudos, queda fuera del padrón y se podrá transferir a propiedad a quien compró un automotor y nunca efectuó el trámite".



También se aprobó el proyecto por el que se autoriza al Gobierno de Entre Ríos a transferir y escriturar a título de donación, a favor de la Asociación Civil Barriletes de Paraná, de un inmueble ubicado en la calle Courreges de Paraná.



Al respecto, la diputada Lambert manifestó que "la Asociación civil Barriletes surge en Paraná para replicar la experiencia de La luciérnaga en Córdoba, y se inicia con la venta de una revista. Al día de hoy la Asociación cuenta con los planos, con acuerdos y con un gran desafío y sueños. Para poder proceder, es necesario que el terreno esté en nombre de la Asociación civil Barriletes, regularizado y donado a la institución. Hoy más que nunca esta Asociación cumplen un rol fundamental".



También se aprobó el proyecto por el que se creó en el ámbito de la Secretaría de la Producción la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario y la iniciativa por la que se instituye en Entre Ríos el día provincial de prevención del tráfico y la trata de personas.



Además se aprobó el proyecto por el que se declara de interés comercial la producción porcina en la provincia.