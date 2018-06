Posibles cambios en la edad jubilatoria preocupan a estatales entrerrianos

Juana Ábalos, referente del sector de jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos manifestó la preocupación existente en el Sindicato debido a que el ajuste que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) afectaría no sólo las prestaciones previsionales a nivel nacional sino también a la Provincia.



Refirió que por declaraciones de del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías, "se viene un aumento de la edad jubilatoria", dijo a Elonce TV y resaltó que aguardan que no haya modificaciones en regímenes especiales, como es el caso de salud mental, puesto que "trabajamos mucho para que esa ley se promulgara".



"La gente no ha tomado conciencia de lo que está por venir. Es preocupante por quienes están por jubilarse", manifestó la gremialista.



En referencia a los dichos de Elías, expresó: "Él dice que no puede ser que haya gente que se jubile con 25 años de aportes y que como mínimo deben ser 35. Si bien hay leyes especiales de gente que nos hemos jubilado con 45 años, él habla mucho del Iprodi, donde no hay personal que trabaje con gente con discapacidad. Él ha tomado como referencia ese punto. Ellos están incluidos en la Ley de Salud Mental, pero nosotros no vamos a permitir que se nos suba la edad jubilatoria en hospitales psiquiátricos o donde haya salas de psicopatologías. Son lugares de mucho estrés, con problemáticas que no tienen nada que ver con las de otros lugares".



Ábalos supuso que "habrá otras modificaciones que el doctor Elías irá anunciando, por lo que los trabajadores deben estar atentos. Nosotros venimos advirtiendo esto desde hace tres años", completó. Elonce.com