Destinan la ex casa de Righelatto al centro de día del hospital de Salud Mental

El Estado provincial tomó posesión de las propiedades del ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos, (OSER), Héctor Hugo Righelato, condenado por peculado y otros delitos. Se trata de una casa ubicada sobre calle Bravard 266, en la zona del Thompson, y cuatro departamentos a medio construir de calle Laprida al 1101.Según registró, la casa será acondicionada para constituirse como el centro de día del hospital-escuela de Salud Mental de Paraná."Esta es una casa que viene al patrimonio del Estado como producto de una decisión judicial por un funcionario de Obras Sanitarias de la provincia que fue juzgado y condenado, quien acepto un proceso abreviado y una sentencia judicial asumiendo su responsabilidad", explicó a, la ministra de Gobierno, Rosario Romero.Es que Héctor Hugo Righelato fue condenado en abri l a tres años de prisión efectiva por los delitos de Peculado, Negociaciones incompatibles con la función pública y Fraude al Estado en concurso real, más la accesoria de Inhabilitación absoluta perpetua y el decomiso de inmuebles."Por decisión del gobernador, todos los inmuebles que ingresen por este tipo de delitos, o por narcomenudeo, o por enriquecimiento ilícito, serán destinados a Salud, Desarrollo Social, Policía o al Copnaf", reveló la ministra Romero.Y en esa línea, agregó: "Esta hermosa casa con vista al río será habilitada para personas que necesitan tratamientos en Salud Mental para hacer consultorios externos del Hospital Escuela de Paraná"."Se harán talleres laborales y tratamientos interdisciplinarios porque es una hermosa instalación que se presta para todo esto", justificó."El centro de día del hospital escuela de Salud Mental es un dispositivo asistencial para aquellas personas que no pueden mantener una vida sustentable permanente con autonomía en su domicilio y de su familia", explicó el médico psiquiatra Carlos Berbara, director provincial de Salud Mental y Adicciones."El hospital les brinda un espacio donde pueden desarrollar y potenciar todas sus capacidades de autonomía", comentó el funcionario, al tiempo que adelantó que en el transcurso de un mes, comenzarán a funcionarán los consultorios externos en la ex casa de Righelato."Estamos trabajando en remodelaciones que tienen que ver con la seguridad, instalación eléctrica y barandas en escaleras", acotó al respecto."Esto cierra un circulo que de ser un reproche estatal por un delito, termina siendo un bien que viene a engrosar los bienes de Estado en función de un rol de salud", valoró la ministra Romero al tomar posesión del inmueble y destinarlo al área de Salud Mental de la provincia.En la oportunidad, adelantó que de los otros cuatro departamentos, dos serán destinados al Copnaf, y los dos restantes, a Policía de Entre Ríos."Cierra bien que los productos del delito vuelvan a la comunidad para beneficio de la comunidad", remarcó Romero.