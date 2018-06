La despenalización del aborto divide a las mujeres en el Senado

Al igual que ocurrió entre los diputados, la posición de las mujeres respecto a la despenalización aborto divide aguas en todos los bloques políticos con vistas a su debate en el Senado, donde durante esta semana se definirá qué comisiones tratarán el asunto.



Hay 14 senadoras (11 del PJ, una progresista y 2 de Cambiemos) avisaron que lo avalarán mientras que otras 12, seis de ellas oficialistas, confirmaron su voto negativo.



Sólo cuatro senadoras optaron por no manifestar su postura por el momento: Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba); Blanca Porcel (Frente Cívico-Santiago del Estero); Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia-Misiones) y la presidenta de la Banca de la Mujer, Inés Blas (PJ-Catamarca).



Hacia el interior de los bloques mayoritarios, Cambiemos es el que tiene a la mayoría de las legisladoras en contra, según un recuento efectuado por Télam.



En el conteo de opiniones en las 72 bancas de senadores prevalece el rechazo por sólo dos votos (28 en contra, 26 a favor y 18 indefinidos) al proyecto aprobado por los diputados el jueves pasado.



Las senadoras de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, Inés Brizuela, Silvia Giacoppo, Marta Varela, Gladys González y Miriam Boyadjian rechazan el proyecto frente a dos correligionarias que lo apoyaron, la mendocina Pamela Verasay y la santacruceña María Belén Tapia.



En el bloque del PJ, cuyo jefe, Miguel Pichetto, avisó que votará por la legalización, tres de sus miembros -Beatriz Mirkin (Tucumán), Sigrid Kunath (Entre Ríos) y Norma Durango (La Pampa) avalarán el texto enviado por la Cámara de Diputados, mientras que María Teresa González (Formosa) y Cristina López Valverde (San Juan) votarán en contra.



La sexta mujer que integra el interbloque de Pichetto, Inés Blas (Catamarca), mantiene por el momento el misterio sobre la postura que adoptará en la votación en el recinto, estimada para dentro de un mes luego de dos o tres semanas de audiencias.



El bloque Unidad Ciudadana, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mayoritariamente compuesto por mujeres (el único varón es Marcelo Fuentes), se expidió en favor de la despenalización del aborto apenas terminó la votación de los diputados.



Fernández de Kirchner, que durante sus ocho años de gobierno se había opuesto a la despenalización, cambió de opinión y anunció que votará en sintonía con el resto de los miembros de su bloque.



Entre quienes también respaldarán la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo está Magdalena Odarda (Frente Progresista-Río Negrio), quien no está alineada con ninguna de las bancadas mayoritarias.



Detrás del rechazo a la legalización del aborto se encolumnarán también la senadoras del Frente Cívico por Santiago del Estero, Ada Iturrez de Capellini; la puntana María Eugenia Catallfamo, Lucila Crexel del Movimiento Popular Neuquieno y Cristina Fiore (Pares-Salta).



Los senadores aguardan esta semana el envío del proyecto aprobado por la Cámara baja para definir qué comisiones serán las encargadas de llevar adelante el debate.



Se descuenta que serán la de Salud, que preside el radical Mario Fiad; y la de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el peronista Pedro Guastavino.



En tanto, está en duda aún si Legislación General, a cargo de Ada Iturrez de Capellini y la Banca de la Mujer que conduce Inés Blas, formarán parte también de los plenarios.



Mañana arrancan las reuniones entre los jefes de las bancadas para fijar las condiciones en que se desarrollarán las audiencias.